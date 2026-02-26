יום חמישי, 26.02.2026 שעה 18:44
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מהפכה: זכות ערעור חדשה לנאשם ולהתאחדות

שינוי בבית הדין לכדורגל: תקנון חדש בהתאחדות מסדיר את המנגנון המשפטי של עסקאות הטיעון ומעניק כלי לצדדים. בדחיית דיין לכל הצדדים זכות לערער

|
אילוסטרציה פטיש בבית משפט (IMAGO)
אילוסטרציה פטיש בבית משפט (IMAGO)

במסגרת הסדרת פרק "הסדרי הטיעון" בתקנון המשמעת, הוכנס סעיף משמעותי שמשנה את מאזן הכוחות בין התביעה של ההתאחדות לבין דייני בתי הדין. מדובר בשינוי שנועד לייצר ודאות משפטית ולשמור על האינטרסים של הצדדים המגיעים להבנות מחוץ לכותלי הדיון. זה עוד אמור לעבור את אישור הנהלת ההתאחדות לכדורגל.

שקיפות וזכות ערעור מובנית

החידוש המרכזי קובע כי למרות שלבית הדין נשמר החופש המלא לא לאשר הסדר טיעון, הרי שבמקרה של חריגה מהמוסכם, בין אם מדובר בתיקון כתב האישום ובין אם בעונש שהוצע לשחקן, לקבוצה או להתאחדות תהיה זכות ערעור מפורשת על עצם ההחלטה לחרוג מההסכם.

צעד זה נועד למנוע מצבים בהם נאשמים מודים בעובדות על בסיס הבטחה לעונש מסוים, רק כדי לגלות שבית הדין בחר להחמיר עמם מבלי שתהיה להם יכולת אפקטיבית להשיב את הגלגל לאחור.

דן ביטון שומר על הכדור מול פיטר אגבה (מרטין גוטדאמק)דן ביטון שומר על הכדור מול פיטר אגבה (מרטין גוטדאמק)

הכללים החדשים להסדרי טיעון

חובת התראה: אם בית הדין שוקל לדחות הסדר, עליו להתריע על כך מראש ולאפשר לצדדים לטעון לעניין העונש.

חובת נימוק: כל דחייה של הסדר טיעון תחייב את הדיינים לספק הסבר מפורט בכתב המפרט את הנסיבות המיוחדות שהצדיקו את המהלך.

הודאה מותנית: הסדר הטיעון יחייב הודאה בעובדות (בכתב או בעל פה), אך בית הדין מחויב להזהיר את הנאשם כי ההסכם אינו סופי עד לאישורו.

המהלך צפוי לייעל את ההליכים המשמעתיים ולעודד קבוצות ושחקנים להגיע להבנות מול תובע ההתאחדות, בידיעה שגם אם בית הדין יבחר להחמיר, הדרך לערכאת הערעור פתוחה בפניהם באופן מוסדר.

