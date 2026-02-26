"כל תל אביב תהיה חסומה החל מ-4 בבוקר"

מרתון תל אביב של שנת 2026 יתקיים מחר כמדי שנה ובהתאם למסורת ומשטרת ישראל אחראית על שמירת הסדר והארגון. מי שעלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE הוא סנ”צ מור רומנו, קצין אגף המבצעים במרחב ירקון.

מה שלומך?

”בסדר גמור. אנחנו בשעות האלה משלימים את ההיערכות לקראת אירוע הספורט הגדול במדינה. יש מעל 50 אלף איש, זה חסר תקדים. יאבטחו את המרוץ מספר גבוה מאוד של שוטרים, אירוע מאוד גדול”.

העיר תהיה חסומה?

”חשוב להשתמש ברכבת ישראל, שתתגבר את הרכבות. כל מי שמגיע אנחנו ממליצים להשתמש בוויז, מפת החסימות תהיה מוזנת שם. צריך להימנע מכלי רכב, נתיבי איילון יהיו פתוחים אבל כל העיר תהיה חסומה, החל מ-4 בבוקר. מ-4 וחצי המתחם נפתח”.

אם ארה”ב תחליט פתאום לתקוף באיראן בדיוק ב-4 בבוקר?

”אנחנו בקשר הדוק עם פיקוד העורף, כרגע אין שום התראה ואנחנו לא נערכים לזה, אבל מביאים בחשבון את זה. לאורך כל המסלול יש שוטרים וסדרנים, תהיה הפעלה סדורה של נוהל פינוי. אנחנו בקשב שיא למה שקורה”.