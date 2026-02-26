"זה כמו שיגידו לי להתאבד": טבריה נגד העסקה

הדרמה בעירוני טבריה נמשכת. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון, הגיב היום (חמישי) בחריפות להצעת עסקת הטיעון של ההתאחדות לכדורגל, הכוללת הפחתה של עשר נקודות ליגה בפועל בעונה הנוכחית ושתי נקודות נוספות בעונה הבאה. קלמנזון לא חסך בביקורת גם כלפי הייצוג המשפטי של המועדון והבהיר כי במצב הנוכחי, אין בכוונתו לקבל את התנאים.

"היום לעשר נקודות לא מוכנים"

הבעלים הסביר את התנגדותו לעסקה, למרות שבאופן עקרוני הוא אינו פוסל פשרות. "אני לא נגד עסקת טיעון, אבל בעד עסקת טיעון סבירה", הבהיר קלמנזון. "אם היו מציעים עסקת עשר נקודות לפני שלושה חודשים, היינו מוכנים, היום עשר נקודות לא מוכנים".

במקביל לסערה סביב העונש, התייחס קלמנזון גם למצב מול עורך הדין ניר ענבר, שייצג את הקבוצה והודיע על כוונתו להתפטר מהתפקיד. "הוא מההתחלה הגיע כדי להשיג עסקת טיעון, הוא לא הגיש כתב הגנה", אמר קלמנזון. "הוא ציפיתי שיביא את העסקה הזו בשלב מוקדם יותר, אבל הוא עשה את המקסימום. מבחינתי שההתאחדות, תאכלו את מה שבישלתם. מה אתה מציע שאקח אותה? זה כמו להגיד לי שהתאבד עם אקדח או חבל".

"לא מגיב לסתם שמועות"

באשר לטענות שעלו בשיחות סגורות מצד עו"ד ענבר מול אנשי ההתאחדות, לפיהן קלמנזון עצמו הסכים לעסקה ומי שטרפד אותה הוא שותפו מיקי ביתן, הבעלים בחר להשיב בקצרה: "אני לא אחראי מה שאמר, לא מגיב לסתם שמועות".

האם אתה יכול להתייחס לעובדה שאתה תמכת אתמול בעסקת הטיעון וחזרת בכך?

“לא חזרתי בי, כי אני לא יכול לקבל החלטות לבד. אמרתי שאציג זאת למקבלי ההחלטות במועדון והרוב יחליט. ברגע שהרוב קיבל החלטה שני חלק ממנה בשלב זה”.