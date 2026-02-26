"לדעתי גם מכבי ת"א וגם הפועל ינצחו הערב"

מכבי תל אביב והפועל תל אביב תשחקנה ביורוליג הערב (חמישי), כאשר הצהובים יפגשו ב-20:30 את מונאקו, והאדומים ישחקו ב-21:05 מול אולימפיה מילאנו. איש הכדורסל, רוני בוסאני, דיבר בתוכנית “שיחת היום” לקראת המשחקים שמצפים הערב במפעל האירופי הבכיר.

איך אתה רואה את המשחק?

”משחק מפתח, שמאוד חשוב למכבי אבל לא יהיה קל. המשחקים האחרונים היו צמודים, רק שלא ימשיך ככה ובסוף יתפספס, אני הולך עם מכבי”.

איך אתה רואה את המשחק של הנבחרת מחר?

”אני חושב שננצח, יש נבחרת מאוד מוכשרת וצעירה, הרבה שחקנים עם ניסיון באירופה. ידעו לנצח”.

“אחד המשחקים החשובים של הפועל”

מה יהיה עם הפועל הערב?

”זה אחד המשחקים החשובים שלה, זה משחק בשבילה להתרומם, מאמין שהיא תעשה את זה. לא צריך להגיד לשחקנים כמה המשחק הזה חשוב, מאמין שינצחו”.