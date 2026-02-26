יום חמישי, 26.02.2026 שעה 18:15
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"לדעתי גם מכבי ת"א וגם הפועל ינצחו הערב"

רוני בוסאני, איש הכדורסל, דיבר ב"שיחת היום" והתייחס למשחק של מחזיקת הגביע במונאקו ושל האדומים בבית מול מילאנו. וגם: נבחרת ישראל מול קפריסין

|
רומן סורקין בפעולה (רועי כפיר)
רומן סורקין בפעולה (רועי כפיר)

מכבי תל אביב והפועל תל אביב תשחקנה ביורוליג הערב (חמישי), כאשר הצהובים יפגשו ב-20:30 את מונאקו, והאדומים ישחקו ב-21:05 מול אולימפיה מילאנו. איש הכדורסל, רוני בוסאני, דיבר בתוכנית “שיחת היום” לקראת המשחקים שמצפים הערב במפעל האירופי הבכיר.

איך אתה רואה את המשחק?
”משחק מפתח, שמאוד חשוב למכבי אבל לא יהיה קל. המשחקים האחרונים היו צמודים, רק שלא ימשיך ככה ובסוף יתפספס, אני הולך עם מכבי”.

איך אתה רואה את המשחק של הנבחרת מחר?
”אני חושב שננצח, יש נבחרת מאוד מוכשרת וצעירה, הרבה שחקנים עם ניסיון באירופה. ידעו לנצח”.

“אחד המשחקים החשובים של הפועל”

מה יהיה עם הפועל הערב?
”זה אחד המשחקים החשובים שלה, זה משחק בשבילה להתרומם, מאמין שהיא תעשה את זה. לא צריך להגיד לשחקנים כמה המשחק הזה חשוב, מאמין שינצחו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */