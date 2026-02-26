"יש לי כמה הצעות מאירופה, אבל טוב לי כאן"

קבוצת הנוער של מכבי חיפה סיימה אמש (רביעי) את הקמפיין שלה בליגת האלופות לאחר שהודחה בפנדלים מול אתלטיקו מדריד, כשב-90 דקות נפרדו השתיים ב-1:1. לפני כן, הדיחו הירוקים את האלופה המכהנת ברצלונה. מאמן קבוצת הנוער של מכבי חיפה, איתי מרדכי, דיבר בתוכנית “שיחת היום” וסיכם את הקמפיין מעורר הגאווה והאופטימיות.

איך אתה מסכם את המסע הזה?

”זה מסע מופלא ואני לא רוצה להגיד חד פעמי. מקווה שנמשיך ונעשה את זה. אמרתי אתמול לשחקנים שהם יעברו בבוגרים כנראה חוויות יותר מעצימות אבל הם תמיד יזכרו את זה. זו הייתה חוויה גדולה, פגשנו קבוצות מהטופ של אירופה ולא הפסדנו אף משחק ב-90 דקות”.

כשאתה מסתובב עם כל כך הרבה סוכנים ואנשי מקצוע מסביב, מה אומרים לכם?

”הם בהלם. אף אחד לא מצפה. תוך כדי המשחק אנחנו רואים את הספסל של היריבה פתאום אובדי עצות, הם מבינים שהם נתקלים ביריב קשה. אנחנו מנסים לנטרל רעשים, אבל יש הרבה רעש של סקאוטרים מסביב שבאים לראות, אבל יש עליהם זרקור מאוד גדול. השחקנים יודעים את זה והם מתעלים על עצמם”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה לפני המשחק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

לא קיבלת הצעה?

”יש כמה הצעות מאירופה. טוב לי איפה שאני”.

אתה עוד לא חתום לעונה הבאה?

”לא. כשמדובר במכבי חיפה אני אפילו לא קורא את החוזה, ישר חותם”.

קשה לעשות את הסוויץ’ עם שחקנים שמורידים אליכם מהבוגרים?

”אני רוצה לציין את נבות רטנר ואת ינון פיינגזיכט שהגיעו למשחק בשיגעון, הם מאוד רצו לשחק. אפשר היה לראות במחצית הראשונה שהיה חסר קצת תיאום, אבל לאט לאט הם השפיעו יותר. אם היינו משחקים משחק או שניים לפני ברור שזה היה הרבה יותר חד, הם חונכים גם את הצעירים יותר”.

ינון פיינגזיכט חוגג (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

נבות עמד על זה שהוא ייסע, נכון?

”כן, הוא עמד על זה. לנסיעה קודמת הוא התבאס שהוא לא היה יכול להגיע, אבל הוא הבין את העניין. בפעם הזאת הוא ביקש לנסוע”.

מהדור הנוכחי, כמה יכולים להגיע רחוק באמת ולשנות את הכדורגל הישראלי?

”אז עם המונדיאליטו זה היה נבחרת, אז זה היה שונה, פה זאת קבוצה אחת. לשחקנים האלו אין תקרת זכוכית והם הראו את זה, זה ייקח קצת זמן כי הם מאוד צעירים, אבל כל פעם נראה מישהו שקופץ קדימה, זה יקרה בטפטופים”.

נבות רטנר עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

לא ישנת בלילה בגלל הפנדלים?

”לא ישנתי דקה”.

היית עושה משהו שונה?

”לא. כשקראנו לשחקנים לקבוע את הבועטים, כולם התנדבו לבעוט. הם נלחמו על זה, כי הם כל כך רוצים להצליח”.