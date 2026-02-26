יום חמישי, 26.02.2026 שעה 18:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4829-6322מכבי ת"א1
4520-3722הפועל ת"א2
4228-4822מכבי חיפה3
4027-4322הפועל ב"ש4
4030-4122מכבי פ"ת5
3930-5221מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

"יש לי כמה הצעות מאירופה, אבל טוב לי כאן"

מאמן קבוצת הנוער של מכבי חיפה, איתי מרדכי, ל"שיחת היום": "זה היה מסע מופלא. יש על השחקנים סקאוטינג וזרקור גדול. לשחקנים שלי אין תקרת זכוכית"

|
איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)
איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה סיימה אמש (רביעי) את הקמפיין שלה בליגת האלופות לאחר שהודחה בפנדלים מול אתלטיקו מדריד, כשב-90 דקות נפרדו השתיים ב-1:1. לפני כן, הדיחו הירוקים את האלופה המכהנת ברצלונה. מאמן קבוצת הנוער של מכבי חיפה, איתי מרדכי, דיבר בתוכנית “שיחת היום” וסיכם את הקמפיין מעורר הגאווה והאופטימיות.

איך אתה מסכם את המסע הזה?
”זה מסע מופלא ואני לא רוצה להגיד חד פעמי. מקווה שנמשיך ונעשה את זה. אמרתי אתמול לשחקנים שהם יעברו בבוגרים כנראה חוויות יותר מעצימות אבל הם תמיד יזכרו את זה. זו הייתה חוויה גדולה, פגשנו קבוצות מהטופ של אירופה ולא הפסדנו אף משחק ב-90 דקות”.

כשאתה מסתובב עם כל כך הרבה סוכנים ואנשי מקצוע מסביב, מה אומרים לכם?
”הם בהלם. אף אחד לא מצפה. תוך כדי המשחק אנחנו רואים את הספסל של היריבה פתאום אובדי עצות, הם מבינים שהם נתקלים ביריב קשה. אנחנו מנסים לנטרל רעשים, אבל יש הרבה רעש של סקאוטרים מסביב שבאים לראות, אבל יש עליהם זרקור מאוד גדול. השחקנים יודעים את זה והם מתעלים על עצמם”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה לפני המשחק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)שחקני הנוער של מכבי חיפה לפני המשחק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

לא קיבלת הצעה?
”יש כמה הצעות מאירופה. טוב לי איפה שאני”.

אתה עוד לא חתום לעונה הבאה?
”לא. כשמדובר במכבי חיפה אני אפילו לא קורא את החוזה, ישר חותם”.

קשה לעשות את הסוויץ’ עם שחקנים שמורידים אליכם מהבוגרים?
”אני רוצה לציין את נבות רטנר ואת ינון פיינגזיכט שהגיעו למשחק בשיגעון, הם מאוד רצו לשחק. אפשר היה לראות במחצית הראשונה שהיה חסר קצת תיאום, אבל לאט לאט הם השפיעו יותר. אם היינו משחקים משחק או שניים לפני ברור שזה היה הרבה יותר חד, הם חונכים גם את הצעירים יותר”.

ינון פיינגזיכט חוגג (האתר הרשמי של מכבי חיפה)ינון פיינגזיכט חוגג (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

נבות עמד על זה שהוא ייסע, נכון?
”כן, הוא עמד על זה. לנסיעה קודמת הוא התבאס שהוא לא היה יכול להגיע, אבל הוא הבין את העניין. בפעם הזאת הוא ביקש לנסוע”.

מהדור הנוכחי, כמה יכולים להגיע רחוק באמת ולשנות את הכדורגל הישראלי?
”אז עם המונדיאליטו זה היה נבחרת, אז זה היה שונה, פה זאת קבוצה אחת. לשחקנים האלו אין תקרת זכוכית והם הראו את זה, זה ייקח קצת זמן כי הם מאוד צעירים, אבל כל פעם נראה מישהו שקופץ קדימה, זה יקרה בטפטופים”.

נבות רטנר עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי חיפה)נבות רטנר עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

לא ישנת בלילה בגלל הפנדלים?
”לא ישנתי דקה”.

היית עושה משהו שונה?
”לא. כשקראנו לשחקנים לקבוע את הבועטים, כולם התנדבו לבעוט. הם נלחמו על זה, כי הם כל כך רוצים להצליח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */