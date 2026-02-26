יום חמישי, 26.02.2026 שעה 18:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"המשחק הזה ייזכר לדורות, הבדיחה על חשבוננו"

שחקן העבר של נתניה וסגן ראש העיר, אמיה טגה, ב"שיחת היום": "מקווה שהקבוצה תתאושש. לוי צריך להמשיך, אם הוא היה בונה את הקבוצה זה היה נראה אחרת"

|
שחקני מכבי נתניה לפני המשחק (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה לפני המשחק (רועי כפיר)

קבוצת הכדורגל בעיר נתניה היא ללא ספק גדולה ובעלת היסטוריה, אבל העונה היא עוברת אתגרים לא פשוטים ואפילו במחזור האחרון הקבוצה של רוני לוי חטפה 8:2 לא נעים מבית”ר ירושלים. בינתיים, סגן ראש העיר החדש של נתניה, אמיה טגה, עלה לדבר היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE. 

איך אתה רואה את מה שעבר על מכבי נתניה?
”אני כרגע במילואים והרוב אוהדי מכבי נתניה, כולם נורא מבואסים. משחק שננסה לשכוח, נשארו שני מחזורים, ננסה להשתחל לפלייאוף העליון”.

אתה רואה את הקבוצה מתאוששת?
”אני מאוד מקווה, המשחק האחרון ייזכר לדורות והבדיחה על חשבוננו”.

איך זה מרגיש לך?
”לא פשוט. כל המשפחה שלי אוהדת מכבי נתניה וזה היה כל השיח. זה מבאס, זה לא סתם עוד מועדון, מצב הרוח של העיר מתנהל לפי מה שקורה עם מכבי נתניה. המשחק הזה לא יישכח הרבה זמן”.

אמיה טגה (חגי מיכאלי)אמיה טגה (חגי מיכאלי)

רוני לוי צריך להמשיך?
”לא חושב שהוא הבעיה. הוא לא חף מטעויות, אבל הוא לא הבעיה של המועדון. אם הוא היה בונה את הקבוצה מתחילת העונה זה היה אחרת, הוא צריך להמשיך לעונה הבאה”.

מה אתה מתכוון לעשות בעיר?
”חשוב לי להגיד שראש העיר הוא אוהד שרוף של מכבי נתניה, הוא מבין את חשיבות הספורט. הספורט ירוויח, נשקיע בספורט, נקדם את כל הענפים, כדי שבסופו של דבר הילדים שלנו יהיו הדור הבא”.

מה עם הגדלת האצטדיון?
”העלויות עצומות”.

