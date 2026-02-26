"יש לחיפה דור מיוחד, מגיעה לה מילה טובה"

אמנם המסע של הנוער של מכבי חיפה נגמר לו אתמול (רביעי) אחרי הדחה בפנדלים מול אתלטיקו מדריד, אבל הירוקים הביאו הרבה גאווה בליגת האלופות לנוער. לא מעט כישרונות בלטו והראו כמה פוטנציאל יש להם, כשבינתיים סוכן השחקנים אדם קידן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך ראית את המשחק?

”היה מעניין. אתלטיקו הייתה יריבה מאוד קשוחה, היה משחק אגרסיבי, דברים שלא רגילים לראות במשחקי נוער”.

נראה היה שאתלטיקו קבוצה בוגרת.

”כן, היה שוק ראשוני של חיפה אבל הם התאוששו, הם התעשתו על עצמם. אם היו אומרים להם בתחילת המשחק שיגיעו לפנדלים הם היו קונים את זה”.

ליאם קרגולה עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

לניב גבאי יש פספורט בריטי נכון? מה קורה איתו?

”שום דבר לא קורה בקלות. גלעד קצב מטפל בנושא שלו, הוא היחיד שאני לא יכול לספר, אבל הוא שחקן מוכשר מאוד”.

היו הרבה סקאוטים אתמול?

”כן, היו הרבה נציגים”.

איך אתה לא מלווה אותם?

”זו תקופה רגישה לנסוע, אנחנו בקשר הדוק עם המשפחות”.

ניב גבאי. "שום דבר לא קורה בקלות" (עמרי שטיין)

ינון פיינגזיכט עושה התקדמות אדירה.

”כן, אני חושב שהוא עם 12 משחקי הרכב בקבוצה הבוגרת. הוא הרוויח את זה ביושר, הוא עם ביטחון אחר, הוא מרגיש טוב”.

בגול שם היה לו חלק, אבל מנגד הוא החזיר.

”כן, לפעמים זה עניין של תיאום”.

לגבי נועם שטייפמן, הוא הוקפץ לבוגרים אבל עדיין לא ראינו אותו. כשאני מסתכל על הסיטואציה מבחינת הבלמים, מדברים אתכם שהוא ישתלב בעונה הבאה יותר?

”בתחילת העונה הזאת נאמר לי מהמועדון שהוא לא מיועד להיות מושאל. לפני תחילת הקמפיין כבר סימנו אותו חזק מאוד, הייתה בו אמונה מאוד גדולה. הוא היה בעבר במבחנים בסאות’המפטון, יש בו משהו מאוד אירופי. הוא אולי הבלם הכי מבטיח בכדורגל הישראלי”.

נועם שטייפמן. "אולי הבלם הכי מבטיח בכדורגל הישראלי" (שחר גרוס)

עונה הבאה אתה מאמין שהוא יהיה חלק מהסגל?

”לא רואה סיבה שלא”.

יש ילד מוכשר כמו אדם גרימברג. מה התוכניות לגביו?

”אחרי הבישול שלו נגד ברצלונה, הסקאוט של ניוקאסל אמר לי שהוא מזכיר לו מאוד את רוני רוזנטל, בעיניי מבחינת כישרון הוא גם יותר טוב מעילאי בן סימון. חד משמעית יש לו מקום בסגל של הבוגרת”.

אדם גרימברג. "סקאוט של ניוקאסל אמר שהוא מזכיר את רוני רוזנטל" (שחר גרוס)

מי עוד יש?

”צריך לציין את ארד גייסט, גם לו יש דרכון אירופי”.

איך אתה רואה את דור העתיד של מכבי חיפה?

”יש פה דור מאוד מיוחד. למכבי חיפה מגיעה מילה טובה, הם עשו סרטון תדמית יפה על המשחק נגד ברצלונה”.