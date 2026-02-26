יום חמישי, 26.02.2026 שעה 12:32
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

"ברצלונה מאוד מיוחדת עבורי ברמה הרגשית"

מאמן פ.ס.ז' לואיס אנריקה נערך להגרלת השמינית אחרי הניצחון על מונאקו, כשהוא יכול לפגוש את האקסית או את צ'לסי: "תמיד יפה אם נחזור הביתה"

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

לואיס אנריקה נראה רגוע מאוד באזור הראיונות. הרבה יותר מאשר במהלך המשחק מול מונאקו, כפי שניתן היה לצפות. פ.ס.ז' סבלה קשות כדי לגבור 4:5 בסיכום על הקבוצה מהנסיכות בבית ולהעפיל לשמינית הגמר, שם כבר ממתינות כיריבות אפשריות צ'לסי וברצלונה.

שתי קבוצות חזקות מאוד, ולכן הפריזאים יצטרכו לשפר לא מעט דברים אם ירצו להתחרות בסיבוב הבא, במיוחד לאחר מה שנראה מול מונאקו: "זו התחרות. היו שתי אפשרויות ואנחנו יודעים מראש שההגרלות לא מאוד חיוביות עבורנו. שיחקנו נגד קבוצה שיש לה איכות אישית ואיכות קבוצתית מורכבת. לא ציפינו לפחות מזה".

"סבלנו מאוד"

פ.ס.ז' ידעה למנף את היתרון שהשיגה במונאקו (2:3): "תוצאה טובה במשחק הראשון גורמת לכך שבבית קל מאוד שהמשחק יסתבך. במחצית הראשונה היינו לא מדויקים, הלכנו ונחלשנו והם הלכו והתחזקו. הם השוו את ההתמודדות".

פ.ס.זפ.ס.ז' חוגגת את העלייה (רויטרס)

הספרדי החמיא ליריבה: "קשה למצוא קבוצה שמשווה את הרמה שלנו כאן. במחצית השנייה התחלנו טוב יותר, רעננים יותר, כבשנו שער, הם איבדו שחקן... אני חושב שהגיע לנו לעבור, למרות שסבלנו מאוד".

"כבר הופך לקלאסיקה"

כך או כך, פ.ס.ז' תהיה מחר בהגרלה, שעשויה לזמן מפגש מול מועדון מיוחד מאוד. כשנשאל על אפשרות חזרה לקאמפ נואו, לואיס אנריקה נמנע מלחשוף העדפה: "או שזה יהיה הקאמפ נואו או שזה יהיה צ'לסי. אף אחד מהשניים לא קל".

אך נוכח התעקשות העיתונאי, לוצ'ו חשף מעט יותר מרגשותיו כלפי ברצלונה: "מאחר וזה לא תלוי במה שאני מעדיף, אתאים את עצמי למה שיהיה. שתיהן קבוצות מדהימות, ברצלונה עבורי ברמה הרגשית מאוד מיוחדת, זה כבר הופך לקלאסיקה".

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

"אני יודע שפפ (גווארדיולה) עם סיטי יכול לפגוש את ריאל מדריד ולי עם פ.ס.ז' עשוי לצאת ברצלונה. תמיד יפה אם נחזור הביתה, כי ברצלונה עיר ייחודית וברצלונה מועדון מאוד מיוחד. ואם נצטרך לנסוע ללונדון, גם שם יש לנו דברים לשפר", סיכם המאמן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */