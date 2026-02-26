"ברצלונה מאוד מיוחדת עבורי ברמה הרגשית"

לואיס אנריקה נראה רגוע מאוד באזור הראיונות. הרבה יותר מאשר במהלך המשחק מול מונאקו, כפי שניתן היה לצפות. פ.ס.ז' סבלה קשות כדי לגבור 4:5 בסיכום על הקבוצה מהנסיכות בבית ולהעפיל לשמינית הגמר, שם כבר ממתינות כיריבות אפשריות צ'לסי וברצלונה.

שתי קבוצות חזקות מאוד, ולכן הפריזאים יצטרכו לשפר לא מעט דברים אם ירצו להתחרות בסיבוב הבא, במיוחד לאחר מה שנראה מול מונאקו: "זו התחרות. היו שתי אפשרויות ואנחנו יודעים מראש שההגרלות לא מאוד חיוביות עבורנו. שיחקנו נגד קבוצה שיש לה איכות אישית ואיכות קבוצתית מורכבת. לא ציפינו לפחות מזה".

"סבלנו מאוד"

פ.ס.ז' ידעה למנף את היתרון שהשיגה במונאקו (2:3): "תוצאה טובה במשחק הראשון גורמת לכך שבבית קל מאוד שהמשחק יסתבך. במחצית הראשונה היינו לא מדויקים, הלכנו ונחלשנו והם הלכו והתחזקו. הם השוו את ההתמודדות".

פ.ס.ז' חוגגת את העלייה (רויטרס)

הספרדי החמיא ליריבה: "קשה למצוא קבוצה שמשווה את הרמה שלנו כאן. במחצית השנייה התחלנו טוב יותר, רעננים יותר, כבשנו שער, הם איבדו שחקן... אני חושב שהגיע לנו לעבור, למרות שסבלנו מאוד".

"כבר הופך לקלאסיקה"

כך או כך, פ.ס.ז' תהיה מחר בהגרלה, שעשויה לזמן מפגש מול מועדון מיוחד מאוד. כשנשאל על אפשרות חזרה לקאמפ נואו, לואיס אנריקה נמנע מלחשוף העדפה: "או שזה יהיה הקאמפ נואו או שזה יהיה צ'לסי. אף אחד מהשניים לא קל".

אך נוכח התעקשות העיתונאי, לוצ'ו חשף מעט יותר מרגשותיו כלפי ברצלונה: "מאחר וזה לא תלוי במה שאני מעדיף, אתאים את עצמי למה שיהיה. שתיהן קבוצות מדהימות, ברצלונה עבורי ברמה הרגשית מאוד מיוחדת, זה כבר הופך לקלאסיקה".

לואיס אנריקה (IMAGO)

"אני יודע שפפ (גווארדיולה) עם סיטי יכול לפגוש את ריאל מדריד ולי עם פ.ס.ז' עשוי לצאת ברצלונה. תמיד יפה אם נחזור הביתה, כי ברצלונה עיר ייחודית וברצלונה מועדון מאוד מיוחד. ואם נצטרך לנסוע ללונדון, גם שם יש לנו דברים לשפר", סיכם המאמן.