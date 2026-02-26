סנסציה באקפולקו: זברב הודח ע''י קצמנוביץ'

הטורניר באקפולקו (ATP 500) ממשיך לספק דרמות ענק, כאשר הלילה נרשמה הפתעה מרעישה עם הדחתו של המדורג ראשון בטורניר ורביעי בעולם, אלכסנדר זברב, כבר בסיבוב השני. הגרמני, שקיווה להמשיך את המומנטום ולבסס את מעמדו בצמרת הדירוג העולמי, נכנע למי ומיר קצמנוביץ' הסרבי בתום קרב אדיר שנמשך שעתיים ו-36 דקות.

המשחק היה צמוד לכל אורכו והסתיים בתוצאה 6:3, 6:7(3), 7:6(4) לטובת הסרבי המדורג 84 בעולם. עבור קצמנוביץ', מדובר בניצחון ראשון בקריירה על יריב מהטופ 5 העולמי. הסרבי הציג משחק הגשה משובח עם 13 אייסים וזכה בנקודת המשחק לאחר שחבטת גב יד של זברב מצאה את הרשת בשובר השוויון המכריע. "הייתי אגרסיבי יותר ברגעים החשובים והגשתי הרבה יותר טוב מהסטנדרט הרגיל שלי", אמר קצמנוביץ' הנרגש בסיום. "זה מרגיש מדהים, במיוחד אחרי כמה שנים קשות". ברבע הגמר יפגוש הסרבי את טרנס אטמאן הצרפתי.

אלכס דה מינאור בפעולה נגד פטריק קיפסון (רויטרס)

עבור זברב, ההפסד הזה ממשיך את "קללת אקפולקו" שמלווה אותו בשנים האחרונות. מאז שזכה בטורניר ב-2021, הגרמני מתקשה לשחזר את ההצלחה במקסיקו, כולל תקרית פסילה זכורה לשמצה ב-2022 והדחות מוקדמות בשנים העוקבות. כעת, מעמדו במקום הרביעי בעולם נמצא בסכנה ממשית, כאשר דולקים אחריו בדירוג שחקנים כמו לורנצו מוזטי, אלכס דה מינור וטיילור פריץ, לקראת הטורניר הגדול באינדיאן וולס.

אך זברב לא היה המדורג הבכיר היחיד שמצא את עצמו בחוץ. גריגור דימיטרוב הבולגרי רשם אכזבה קשה במשחקו הראשון תחת הדרכתו של מאמנו החדש, דויד נלבנדיאן. דימיטרוב הופתע על ידי טרנס אטמאן הצרפתי (63 בעולם) עם הפסד חלק של 6:3, 6:3 תוך פחות מ-90 דקות, כשהוא מתקשה מאוד עם ההגשות השניות שלו.

גם המדורג שלישי בטורניר, קספר רוד, סיים את דרכו מוקדם מהצפוי. הנורבגי הפסיד לוו יבינג הסיני בשני שוברי שוויון, 7:6(2), 7:6(1). עבור יבינג, זהו הניצחון השלישי בקריירה על שחקן טופ 20. גל ההדחות של המדורגים הבכירים, הכולל גם את אלכס דה מינור וקמרון נורי שהודחו מוקדם יותר, פותח את ההגרלה לחלוטין ומבטיח סיום מסקרן לטורניר במקסיקו.