רשמית: כריסטיאנו רונאלדו רכש 25% מאלמריה

כריסטיאנו רונאלדו רכש 25% אלמריה, שמדורגת במקום השלישי בטבלת הליגה השנייה בספרד. בהודעה שפורסמה, חשף הכדורגלן הפורטוגלי בן ה-41 כי המהלך בוצע באמצעות CR7 Sports Investments, חברת בת חדשה שלו שבאמצעותה מנהל החלוץ את עסקיו והשקעותיו.

"זה זמן רב שיש לי שאיפה לתרום לכדורגל מעבר למגרש. אלמריה הוא מועדון ספרדי עם בסיס חזק ופוטנציאל צמיחה ברור. אני רוצה לעבוד עם הצוות שמוביל אותו כדי לתמוך במועדון בשלב החדש של צמיחתו", אמר כריסטיאנו בהודעה.

בהודעה לא נמסרו פרטים פיננסיים על "ההשקעה האסטרטגית" הזו, והודגש כי המהלך משקף את המחויבות ארוכת הטווח של חלוץ אל נאסר הסעודית לבעלות על מועדוני כדורגל מקצועניים ומהווה אבן דרך חשובה עבורו כיזם וכמשקיע.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

“רונאלדו הטוב ביותר בתחומו”

נשיא אלמריה, מוחמד אל חרייג'י, הביע בהודעה את שביעות רצונו מכך שכריסטיאנו בחר במועדון שלו להשקיע בו.

"הוא נחשב לטוב ביותר בתחומו, הוא מכיר היטב את הליגות בספרד ומבין את הפוטנציאל של מה שאנחנו בונים כאן, הן מבחינת הקבוצה והן מבחינת מחלקת הנוער", ציין אל חרייג'י.