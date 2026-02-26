מערכת ONE
|
26/02/2026 19:45
רובין גוסנס במאבק מול אלחנדרו פוצו (IMAGO)
משחקי הגומלין בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, המפעל האירופי השלישי בחשיבותו, נמשכים בשעה זו, כאשר פיורנטינה ומנור סולומון, שיחל את המשחק על הספסל, מארחים את יגליוניה ביאליסטוק באצטדיון הארטמיו פרנקי.
כזכור, המארחת מגיעה עם יתרון משמעותי מהמפגש הקודם שנערך בשבוע שעבר בדמות 0:3, משערים של לוקה ראניירי, רולאנדו מנדרגורה ורוברטו פיקולי שהובקעו כולם במחצית השנייה. בנוסף, האיטלקים במומנטום חיובי גם בסרייה א’, לאחר שביום שלישי האחרון ניצחו 0:1 את פיזה וחיברו שני ניצחונות רצופים לראשונה העונה.
מנגד, הפולנים שסיימו את שלב הליגה שני מקומות בלבד מתחת לפיורנטינה (מקום 17), עומדים בפני אתגר לא פשוט, כשהמשחק הביתי נגמר בתבוסה כואבת וללא שערי זכות עבורם. האורחת נמצאת בתקופה פחות טובה באופן כללי מבחינתה, ובלי ניצחון מזה שלושה שבועות. עם זאת, ביאליסטוק עדיין מובילה את הטבלה בליגה המקומית, ותשאף לקחת את האופי שהיא מפגינה שם גם הערב לזירה האירופית.
מחצית ראשונה
-
'45+3
- שער! יגילוניה הכפילה את היתרון שלה: הפולנים עשו צעד נוסף בדרך לקאמבק חלומי, כשגם הפעם מזורק היה זה שמצא את הרשת אחרי שבעיטה שטוחה שלו פגעה ברגלי שחקן הגנה, הטעה את לזריני ונכנס לשער. 0:2 לאורחת, שצריכה רק שער אחד כדי לשלוח את המשחק להארכה
-
'44
- ברנרדו ויטאל עלה לרחבת הסגולים עקב בעיטה חופשית לזכות קבוצתו וכמעט הצליח לנצל השמטה של לזריני אחרי שקיבל מסירה מחסוס אימאז, אבל הבלם הוכיח שהוא טוב יותר בחלק ההגנתי כששלח את הכדור לגובה
-
'36
- חילוף כפוי ביגילוניה כשקמיל יוז'וויאק לא יכול היה להמשיך ויצא. מי שעלה במקומו הוא דוויד דראשל
-
'23
- שער! יגילוניה עלתה ל-0:1: בניגוד למהלך המשחק, הפולנים השיגו שער מוקדם אחרי שפולולו השתמש בגופו כמעין "קיר" ושלח את ברטוש מרוזק לרחבה. הקשר הצעיר נהדף בניסיון הראשון על ידי לזריני אבל היה נחוש מספיק כדי להגיע לכדור החוזר ולכבוש מול שער חשוף. האם הקאמבק בדרך?
-
'20
- פיורנטינה הגבירה את הלחץ כשפיקולי הצליח להשתלט על מסירה לא מוצלחת של אברמוביץ' וניסה לבעוט לפינה הקרובה של השוער הפולני, שכיפר על השגיאה שלו בהצלה והדיפה לקרן
-
'17
- קמיל יוז'וויאק נכנס לפנקסו של השופט אחרי שביצע עבירה על ניקולו פורטיני
-
'14
- כדור נוסף הגיע אל ראשו של פיקולי, שנשלח בדרך לא דרך אל שר אנדור שהמתין עם הגב ברחבת החמש של היריבה, ומשם ניסה לבצע מספרת אקרובטית, אבל הניסיון הסתיים בלא כלום כשהכדור הלך החוצה
-
'13
- רולאנדו מנדרגורה הגביה קרן שמצאה את ראשו של רוברטו פיקולי. החלוץ נגח למסגרת אבל מצא את היד של סלאבומיר אברמוביץ', שהדף
-
'7
- פייטרו קומוצו קיבל כרטיס צהוב אחרי שהפיל את אפימיקו פולולו
-
'4
- החמצה אדירה של אפימיקו פולולו כבר בפתיחה! החלוץ הצליח להשתחרר מהשמירה של מרין פונגרצ'יץ' ולהישאר באחד על אחד מול לוקה לזריני, אבל הוא בעט היישר לידיו של השוער, שקלט בקלות
-
'1
- השופט סרדיאן יובאנוביץ׳ הוציא את הגומלין לדרך! פיורנטינה תעשה את העבודה שהחלה כבר במפגש הראשון או שמא יגילוניה תעשה סנסציה היסטורית?