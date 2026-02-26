הרכבים וציונים



רובין גוסנס במאבק מול אלחנדרו פוצו (IMAGO) רובין גוסנס במאבק מול אלחנדרו פוצו (IMAGO)

משחקי הגומלין בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, המפעל האירופי השלישי בחשיבותו, נמשכים בשעה זו, כאשר פיורנטינה ומנור סולומון, שיחל את המשחק על הספסל, מארחים את יגליוניה ביאליסטוק באצטדיון הארטמיו פרנקי.

כזכור, המארחת מגיעה עם יתרון משמעותי מהמפגש הקודם שנערך בשבוע שעבר בדמות 0:3, משערים של לוקה ראניירי, רולאנדו מנדרגורה ורוברטו פיקולי שהובקעו כולם במחצית השנייה. בנוסף, האיטלקים במומנטום חיובי גם בסרייה א’, לאחר שביום שלישי האחרון ניצחו 0:1 את פיזה וחיברו שני ניצחונות רצופים לראשונה העונה.

מנגד, הפולנים שסיימו את שלב הליגה שני מקומות בלבד מתחת לפיורנטינה (מקום 17), עומדים בפני אתגר לא פשוט, כשהמשחק הביתי נגמר בתבוסה כואבת וללא שערי זכות עבורם. האורחת נמצאת בתקופה פחות טובה באופן כללי מבחינתה, ובלי ניצחון מזה שלושה שבועות. עם זאת, ביאליסטוק עדיין מובילה את הטבלה בליגה המקומית, ותשאף לקחת את האופי שהיא מפגינה שם גם הערב לזירה האירופית.