יום חמישי, 26.02.2026 שעה 12:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

עירוני נס ציונה במשא ומתן עם ג'יימס אקינג'ו

פרסום ראשון: הקבוצה מליגת ווינר סל עשויה לצרף את השחקן האמריקאי בן ה-25 ששיחק בשנים האחרונות בג'י ליג. בעבר הוא אף היה חתום במילווקי מה-NBA

|
ג'יימס אקינג'ו (רויטרס)
ג'יימס אקינג'ו (רויטרס)

ג'יימס אקינג'ו נמצא במשא ומתן מתקדם עם עירוני נס ציונה, כשבמועדון בוחנים את צירופו לקראת העונה הקרובה, כך נודע לראשונה ל-ONE. הגארד האמריקאי בן ה-25, המתנשא לגובה 1.83 מטר, שיחק בעונות האחרונות בג’י ליג ונחשב לשחקן יוצר עם יכולת קליעה וניהול משחק ברמה גבוהה.

גארד עם ניסיון

אקינג'ו שיחק בעונה האחרונה במדי גרנד ראפידס גולד מליגת הפיתוח של ה-NBA, אחרי שעבר במהלך השנים האחרונות במספר קבוצות בליגה, ביניהן וויסקונסין הרד וסטוקטון קינגס. בקיץ 2024 חתם גם במילווקי באקס, אך שוחרר לפני פתיחת העונה וחזר לג’י ליג. באוקטובר 2025 חתם על חוזה Exhibit 10 בדנבר נאגטס, אך נופה יומיים לאחר מכן ושב למעגל ליגת הפיתוח.

לפני כן בלט במכללות המובילות בארצות הברית. אחרי תחנה בג'ורג'טאון ובאריזונה, העביר עונה משמעותית בביילור, שם קבע שיא קריירה של 27 נקודות במשחק אחד ונבחר לחמישיית העונה של ה-Big 12. באריזונה העמיד ממוצעים של 15.6 נקודות ו-5.4 אסיסטים למשחק ונבחר לחמישיית העונה של ה-Pac-12, נתונים שחיזקו את מעמדו כאחד הגארדים הדומיננטיים בליגות המכללות בשנים האחרונות.

בעירוני נס ציונה מחפשים חיזוק לקו האחורי ואקינג'ו נחשב לפרופיל מתאים: גארד שמסוגל לייצר לעצמו ולאחרים, עם ניסיון עדכני בקצב משחק גבוה. אם המגעים יבשילו לכדי חתימה, הקבוצה הכתומה עשויה לצרף שחקן עם ניסיון מקצועני טרי מהמערכת האמריקאית, כזה שמגיע בשיא הבשלות המקצועית שלו.

