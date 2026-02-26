משה ויצמן דורש כ-205 אלף ש"ח ממגדל העמק

הפועל מגדל העמק צריכה להתמודד כעת עם תביעה גדולה כנגדה. מאמן הכדורגל, משה ויצמן, הגיש תביעה כספית בסך 205,200 אש”ח נגד הקבוצה המשחקת בליגה א’ צפון, במסגרת הליך בוררות בפני ההתאחדות לכדורגל בישראל. את התביעה הגיש ויצמן באמצעות בא כוחו, עו”ד אמיר כהן, בטענה לפיטורים שלא כדין, הפרת הסכם העסקה ואי תשלום זכויות סוציאליות.

לתיק בוררות זה מונתה השופטת ורד שפר (נשיאת ביה”ד האזורי לעבודה בנצרת לשעבר). על פי כתב התביעה, בין הצדדים נחתם ביום 25/06/2025 הסכם עבודה לעונת המשחקים 2025/26, חוזה קצוב ל-10 חודשים, עד תום העונה. שכרו של ויצמן נקבע על 10,000 אש”ח ברוטו לחודש, ובסך כולל של 100 אלף שקל לעונה, לצד התחייבות להפרשות כחוק לפנסיה ולרכיבי תגמולים ופיצויים.

אלא שלטענת ויצמן, ביום 05/10/2025, כחצי שעה לאחר שהגיע לאימון הקבוצה והכין תוכנית עבודה לקראת משחק הליגה מול מכבי אחי נצרת, קיבל הודעת ווטסאפ מנציג המועדון, קובי פורטל, בה התבקש להגיע לבניין העירייה. שם, כך נטען, נמסר לו מכתב פיטורים לאלתר, ללא שימוע, ללא התראה מוקדמת וללא נימוק ענייני.

עו'ד אמיר כהן (אחר)

בכתב התביעה מודגש כי ויצמן פוטר “מעכשיו לעכשיו”, מבלי שניתנה לו הזדמנות להיפרד מהשחקנים או להציג את עמדתו. עוד נטען כי מדובר בפיטורים שזכו להד תקשורתי, דבר שהעצים את הפגיעה בשמו המקצועי. ויצמן, מאמן ותיק המחזיק בתעודת UEFA A ובעל ניסיון של כ-15 שנה, טוען כי עד למועד פיטוריו שולמו לו 30 אלף שקל בלבד עבור שלושה חודשי עבודה.

לפיכך, דורש הוא באמצעות ב”כ, עו”ד כהן, את יתרת שכרו עד תום התקופה הקצובה – 70 אלף שקל, בצירוף ריבית והצמדה. בנוסף, נטען כי המועדון לא ביצע הפרשות לפנסיה ולרכיבי פיצויים, חרף קיומה של קרן פעילה על שמו. בגין רכיב זה נתבע סכום של 21,870 שקלים. עוד נתבעים 10,000 שקל כפיצויי פיטורים, 3,330 שקל בגין פדיון ימי חופשה, וכן פיצוי של 15 אלף שקל בגין תלושי שכר שלטענתו אינם משקפים את תנאי ההעסקה בפועל.

הסכומים המשמעותיים ביותר בתביעה נוגעים לעילות הנלוות לפיטורים: 50 אלף שקל בגין היעדר שימוע ו-50 אלף שקלים נוספים בגין פיטורים שלא כדין והפרת חובת תום הלב והנאמנות ביחסי עובד-מעסיק. לטענת ויצמן, חרף מכתב התראה שנשלח למועדון בפברואר 2026 בניסיון להגיע להסדר, לא התקבלה כל תגובה. לפיכך, ביקש מהמוסד לבוררות לחייב את המועדון במלוא סכום התביעה וכן בהוצאות ושכר טרחת עורך דין. נכון למועד הגשת התביעה, טרם הוגשה תגובת המועדון להליך.