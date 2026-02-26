יום חמישי, 26.02.2026 שעה 11:06
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

דיילה: המצב של בליץ' מתסכל עבורו וגם עבורנו

מאמן מכבי לפני הפועל חיפה: "אבו פרחי מוכן, צריכים להשיב את בליץ' באופן עקבי ולא רק לכבות את האש לכמה ימים". נוי: "יכול לשחק בכל עמדה בקישור"

|
רוני דיילה (חגי מיכאלי)
רוני דיילה (חגי מיכאלי)

אחרי הניצחון 2:3 על מ.ס אשדוד, מכבי תל אביב תתארח בסמי עופר ביום שבת ב-19:30 כשתפגוש את הפועל חיפה במסגרת המחזור ה-25 בליגת העל. היום (חמישי) המאמן של הצהובים רוני דיילה קיים מסיבת עיתונאים והתייחס להכנות, למצב הסגל ועוד. לצידו דיבר קשר הקבוצה איתמר נוי.

רוני, איזה משחק מצפה לכם?
”הפועל חיפה קבוצה מאורגנת, תמיד קשה לשחק נגדה. היא טובה במעברים, היו לה מצבים טובים נגד ב”ש והגיע לה לקחת משהו מהמשחק הזה. נראה דברים דומים, אבל נחזיק בכדור יותר מהם. יהיה לא פשוט לשבור אותם, צריכים להיות טובים בהתגוננות במעברים, נצטרך למצוא את השטחים שיש ולחשוף אותם, ליצור יותר מצבים כדי לנצח וכמובן להיות אפקטיביים, במיוחד במשחק חוץ. אני מגיע למשחק בהרגשה טובה ומצפה לו”.

צפית בבית”ר שניצחה את נתניה 2:8, אתה כאן מספיק זמן כדי לספר על הרושם שלך מהכדורגל הישראלי.
”מבחינה טכנית יש שחקנים טובים, הקצב די גבוה בחלק מהמשחקים, טקטית יש הרבה מקום לשיפור, זה משחק מאוד רגשי, יש חלקים קומפקטיים יותר, הרבה רגש במשחק. המשמעת היא חלק חשוב, גם פיזית יש מקומות יותר טובים מאשר כאן, זה העיקר, אבל האווירה מאוד טובה במשחקים, לא כמו שחוויתי בעבר, ואני נהנה מאוד מהמשחקים, גם מול בית”ר, זו תחושה פנטסטית”.

רוני דיילה ואיתמר נוי (חגי מיכאלי)רוני דיילה ואיתמר נוי (חגי מיכאלי)

מה המצב עם שחקני הסגל?
”סייד אבו פרחי נראה טוב, יונס מלדה גם כן מוכן, כריסטיאן בליץ’ לא מוכן, הוא משתפר, אבל אנחנו במצב שאנחנו לא יודעים וזה מתסכל עבורו ועבורנו, צריכים לבדוק את זה בימים הקרובים ולמצוא פתרונות כדי להשיב אותו מהר ובאופן עקבי, לא רק לכבות את האש לכמה ימים”.

הפועל חיפה לקחה נקודות מבית”ר ומבאר שבע, היה להן קשה לשחק נגדה לרוחב. איך תפתור את זה?
”חייבים לשחק לרוחב, אם נשחק כל הזמן באמצע נסתבך ואפשר יהיה לאבד כדורים ולעשות נגדנו מתפרצות. צריכים לשחק מהר, להחזיק בכדור, לתקוף לשטח ולשים כדורים ברחבה כדי שהם יגנו. זה חשוב, תמיד המשחקים קשים בליגה הזו, אבל זו הסיבה שאוהבים את הספורט הזה, כל אחת יכולה לנצח כל אחת. צריכים לשחק ברמה הגבוהה ביותר ואנחנו יכולים לנצח כל קבוצה”.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד גשחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

דיברת על מוחמד עלי קמארה, ועל החשיבות שלו. עד עכשיו העדפת את טייריס אסאנטה והייטור כבלמים. איך קמארה משתלב כרגע והאם תזיז את אסאנטה לימין?
”יש את האופציה הזו, עלי סבל מפציעה אז צריכים להיזהר איתו כדי שלא תהיה נסיגה. מדברים איתו הרבה, צריכים את האיכויות שלו כמנהיג, הוא היה קפטן ביאנג בויז ושיחק מול ברצלונה בליגת האלופות, יש לו איכויות וניסיון שאנחנו צריכים בקבוצה, אבל הוא גם צריך להיות מוכן פיזית לקראת מה שמגיע, וגם יש את התחרותיות. זה טוב, אבל לפעמים קצת קשה לבחור את ההרכב הטוב ביותר”.

מוחמד עלי קמארה (רדאד גמוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

איתמר נוי: “האנרגיות טובות עכשיו, רוצה לקחת את מכבי למקום שהיא שייכת”

איתמר נוי, משחק חשוב מאוד. זה המאני טיים, ראינו את הפועל חיפה נגד הפועל באר שבע, קבוצה שהשתנתה לגמרי. איך אתם לוקחים שם 3 נקודות?
”ראינו את המשחק, הפועל חיפה עשתה חיזוקים טובים, לא מעט שחקנים, אנחנו מתרכזים בעצמנו, כל הפוקוס שלנו צריך להיות על הדרך והגישה שלנו, אם נביא מה שאנחנו מצפים מעצמנו הדברים יסתדרו לנו בצורה טובה”.

לא הייתם יותר מדי טובים נגד אשדוד, אבל ניצחתם. הייתם טובים יותר ביחס לבית”ר. המאמן דיבר על זה שצריך לעשות התאמות בין הבית לחוץ, איך אתם מתארגנים למשחק החוץ?
”ההכנה היא אותה הכנה לכל משחק, בכל יריבה מתרכזים בעצמנו ויודעים מה אנחנו צריכים להביא, אין הבדל בהכנה בין בית לחוץ, מנסים להגיע בצורה הכי טובה שאפשר”.

איתמר נוי (חגי מיכאלי)איתמר נוי (חגי מיכאלי)

מה רוני דיילה הביא אחרת ושינה?
”קודם כל, באופן כללי, האנרגיות הם מאוד טובות עכשיו. אפשר לראות את האינטנסיביות באימונים, את התשוקה באימונים, בקצב והכל. יש הרבה דגשים חדשים שהוא הביא, השיטה קצת שונה, אנחנו מנסים כמה שיותר להתאים את עצמנו לדברים שהוא מביא, מאוד שמחים ללמוד ממנו, להשתפר ולהתקדם בכל יום שעובר”.

הפועל חיפה הייתה טובה בטרנר, הצליחה לסגור זוויות מסירה ומנעה מב”ש לצאת קדימה. איך אתם מתמודדים עם הקושי הזה שמחכה לכם?
”כל העונה משחקים משחק אחרי ב”ש, באמת קבוצות מתגוננות מולנו בצורה דומה. עובדים על זה, יודעים מה הנקודות העיקריות והדגשים שיעזרו לנו לשחק נגד הצפיפות. חשוב שנשחק כמה שיותר מהר, שנפתח את המגרש ונתמודד עם הצפיפות. מאמין שנצליח לעשות את זה בצורה טובה”.

שיחקת כקשר אחורי, 6 בודד, מול אשדוד נכנסת כ-8, סוג של 50:50, איפה אתה מרגיש יותר בנוח ואיזו עמדה מטיבה איתך?
”לפני זה לא הייתי 6 בודד, היום אני מרגיש מאוד בנוח לשחק בכל עמדות הקישור. זה משהו שהצלחתי לסגל לעצמי במהלך השנים, יש לי את היכולת לשחק בכמה עמדות. איפה שיגידו לי ואיפה שיצטרכו אדע לעשות את ההתאמות בהתאם לתפקיד ואשתדל לעשות את הכי טוב שאני יכול בכל עמדה”.

"אשחק איפה שיגידו לי". איתמר נוי (רדאד ג"אשחק איפה שיגידו לי". איתמר נוי (רדאד ג'בארה)

אתה מקבל הרבה מחמאות מפתיחת העונה, איפה אתה צריך להשתפר?
”יש הרבה מה לשפר, משתדל לעבוד קשה בכל יום ולהתקדם, יש לי פה צוות ברמת אימון גבוהה, אני לומד ומשתפר כל יום וזה משהו שלא חוויתי בהרבה מקומות לפני. הפוקוס הוא שיפור אישי, אבל כמובן גם כמה שיותר לעזור לקבוצה. רוצה להצליח לקחת את מכבי למקומות שהיא באמת שייכת אליהם ומקווה שנעשה את זה”.

בהפועל חיפה כשהיית בא לבלומפילד היית מרגיש את הקושי והדרייב שיש למכבי ת”א. כמי שמכיר את הפועל חיפה, איך הם יקבלו אתכם בשבת? גם להם יש את המטרות שלהם.
”כל שחקן שבא לשחק נגד מכבי ת”א יודע מה זה לעשות משחק טוב נגד מכבי ויודע שכל המדינה צופה, יודע כמה זה משמעותי לקריירה. יש לי עוד חברים שם וברור שהם ירצו להוציא מהמשחק הזה כמה שיותר. המטרה היא לא להתרכז בזה, הם בטוח יבואו בשיגעון, נעשה מה שאנחנו יודעים, נמשיך בדרך שלנו והדברים יסתדרו לטובה”.

נעים כאן בין התוצאות, אחרי בית”ר דיילה אמר שאי אפשר לדבר על אליפות, אבל כשמנצחים וב”ש או בית”ר מאבדות נקודות זה שוב חוזר. 
”יש משהו בסוף בחיים של ספורטאים בכללי שיש לנו את המטרה הארוכה ומנסים כמה שיותר להתמקד בפעולות ביום יום, יכולים לדבר מסביב כל הזמן, זה לא רלוונטי. צריכים לנצח את הפועל חיפה, אחרי זה יש את ב”ש, אין מה להסתכל רחוק. צריכים לחבר ניצחונות ועם המומנטום והתקופה והביטחון יהיה יותר פשוט להציב את המטרות הגבוהות”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */