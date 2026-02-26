יום חמישי, 26.02.2026 שעה 10:47
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3520-3221מכבי אתא ביאליק3
3321-2921הפועל כרמיאל4
3328-3221מכבי נווה שאנן5
3328-2821בני מוסמוס6
3225-2721הפועל בית שאן7
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
2144-2821צעירי טמרה12
1838-2821הפועל עראבה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
836-2721הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

עומר בוארון מגיע לעשות סדר בבית שאן מול טירה

לפני המחזור ה-22 בליגה א' צפון: החלוץ חוזר לקדנציה נוספת, הפעם תחת גיא דיין. בני מוסמוס תפגוש את טירת הכרמל והמוליכה, אחי נצרת מול נוג'ידאת

|
עומר בוארון חוגג (שחר גרוס)
עומר בוארון חוגג (שחר גרוס)

לאחר יום העברות האחרון בליגה א' צפון, המחזור ה-22 בליגה כבר כאן. הערב (חמישי), אתא ביאליק תארח את הפועל אום אל פאחם, בעוד הפועל בית שאן, והרכש החדש-ישן שלה, עומר בוארון, יפגשו את מ.ס טירה. מחר (שישי) יתקיימו להם ארבעה משחקים ובמוצאי השבת שני משחקים נוספים יינעלו המחזור.

בין היתר, מכבי אחי נצרת, המוליכה, תפגוש את מכבי נוג'ידאת, שברחה לטירת הכרמל מהתחתית, הפועל עירוני כרמיאל תתמודד מול הפועל עירוני עראבה, תעירי אום אל פאחם ומכבי נווה שאנן יתמודדו על מקום טוב בחלק העליון, צעירי טמרה תתמודד מול הפועל מגדל העמק, עירוני נשר תארח את הפועל באקה אל גרבייה ובני מוסמוס יפגשו את טירת הכרמל מהתחתית הבוערת.

הפועל בית שאן – מ.ס טירה (הערב, בית שאן, 20:30)

בתחילת העונה הקבוצה של גיא דיין הייתה בחלקו התחתון של הטבלה, אלא ככל שהתקדמה העונה, הקבוצה התייצבה ועתה רחוקה ארבע נקודות מהמקום הרביעי המוביל אל הפלייאוף העליון. עם חיזוק כדוגמתו של עומר בוארון, לקדנציה נוספת במועדון, הכל אפשרי, גם מול קבוצה חזקה ואיתנה כמו טירה של גל ברשאן, שחולמת על העפלה לליגה הלאומית, לראשונה בהיסטוריה.

שחקני הפועל בית שאן חוגגים (חגשחקני הפועל בית שאן חוגגים (חג'אג' רחאל)

הפועל בני מוסמוס – הפועל טירת הכרמל (מוצ"ש, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:15)

חמסה, חמסה. כבר חמישה משחקים שאדהם זועבי מנצח, זאת מבין שישה משחקים שנמצא על הקווים בבני מוסמוס. אז ביקשו ממנו להישאר בליגה, אבל מבחינתו? גם פלייאוף עליון זו מטרה ריאלית בהחלט, כאתה רק ארבע נקודות מהמקום השלישי. טירת הכרמל, מנגד, חייבת להתעורר, אחרת בצרות צרורות העונה, בוודאי כשנמצאת היא מתחת לקו האדום, עם 12 נקודות בלבד.

הפועל בני מוסמוס (באדיבות המועדון)הפועל בני מוסמוס (באדיבות המועדון)

מכבי אחי נצרת – מכבי נוג'ידאת (מוצ"ש, אצטדיון עילוט נצרת, 20:30)

המוליכה תנסה להמשיך במומנטום החיובי שלה בכדי להגדיל הפער מטירה, הדולקת אחריה. נוג'ידאת, מלבד ההפסד במשחקה האחרון, נראית די טוב בתקופה האחרונה ומאמינה עוד כי אפשר לברוח עוד יותר לטירת הכרמל, הנמצאת לה מתחת לקו האדום. ללא שינויים בסגל בחלון העברות שחלף לו ועם 16 שערי זכות בלבד, יהיה קשה מאוד.

שחקני אחי נצרת חוגגים (חגשחקני אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

יתר מועדי משחקי המחזור

מכבי אתא ביאליק – הפועל אום אל פאחם (הערב, אצטדיון טוטו עכו, 19:30)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל עירוני עראבה (שישי, כרמיאל, 11:00)

צעירי אום אל פאחם – מכבי נווה שאנן (שישי, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 12:35)

מ.כ צעירי טמרה – הפועל מגדל העמק (שישי, טמרה, 13:00)

עירוני נשר – הפועל ע. באקה אל גרבייה (שישי, נשר, 13:30)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
