דרמה בטבריה: מגעים לעסקת טיעון של 10 נק'

התפתחות דרמטית בתיק העמדתה לדין של עירוני טבריה. בימים האחרונים מתנהלים מגעים אינטנסיביים בין המועדון לבין אנשי ההתאחדות לכדורגל, במטרה להגיע לעסקת טיעון שבמרכזה הפחתה של 10 נקודות ממאזנה של הקבוצה בעונה הנוכחית. בנוסף ל-10 נק’ העונה, בעסקה מדברים על 2 נק’ בעונה הבאה, איסור העברות בינואר והרחקה של הבעלים מיקי ביתן לצמיתות.

למרות המגעים, בתוך הנהלת טבריה שוררת סערה. בין בעלי המועדון קיימים חילוקי דעות קשים בשאלה האם לאמץ את העסקה המסתמנת; בעוד חלק מהגורמים נוטים לקבל את ההסדר כדי למזער נזקים, קולות אחרים בקרב הבעלים דורשים לדחות את העסקה ולנהל מאבק משפטי מלא בבית הדין.

בדרך לכתב אישום חמור יותר ?

במקביל למגעים מול הקבוצה, בהתאחדות לכדורגל לא קופאים על השמרים. בתוך הארגון מתקיימים דיונים בשאלה האם להגיש כתב אישום מתוקן וחמור בהרבה נגד המועדון, זאת לאור מידע חדש וראיות נוספות שהגיעו לידי ההתאחדות במהלך הליך החקירה.

שחקני עירוני טבריה (שחר גרוס)

על פי הידוע, למרות שכבר הוגש כתב אישום, החקירה נגד עירוני טבריה עדיין נמשכת באופן פעיל, ובמסגרתה נבדקים היבטים נוספים הקשורים להתנהלות המועדון. כזכור, בכתב האישום המקורי שהגיש תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, בסוף חודש ינואר, נדרש עונש חסר תקדים: הפחתה של לפחות 30 נקודות ליגה וקנס כספי שלא יפחת מחצי מיליון שקלים, לצד הרחקות וקנסות כבדים לבעלי תפקידים.

כבר בחודש נובמבר האחרון חשפנו ב-ONE את דבר קיומה של החקירה המקיפה. מה שהחל כחקירה סמויה וממושכת הפך לגלויה עם זימונם של שחקנים ובעלי תפקידים לחקירות במשרד "DMI מודיעין עסקי". כעת, התיק נמצא בנקודת הכרעה: האם הצדדים יחתמו על פשרה, או שמא טבריה תעמוד בפני עונש כבד בהרבה שיטלטל עוד יותר את הקבוצה?