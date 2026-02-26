יום חמישי, 26.02.2026 שעה 10:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

דרמה בטבריה: מגעים לעסקת טיעון של 10 נק'

בזמן שבהתאחדות שוקלים להחמיר את כתב האישום לאור ממצאים, במועדון חלוקים. עוד בעסקת הטיעון: 2 נק' בעונה הבאה, איסור החתמות בינואר והרחקת ביתן

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

התפתחות דרמטית בתיק העמדתה לדין של עירוני טבריה. בימים האחרונים מתנהלים מגעים אינטנסיביים בין המועדון לבין אנשי ההתאחדות לכדורגל, במטרה להגיע לעסקת טיעון שבמרכזה הפחתה של 10 נקודות ממאזנה של הקבוצה בעונה הנוכחית. בנוסף ל-10 נק’ העונה, בעסקה מדברים על 2 נק’ בעונה הבאה, איסור העברות בינואר והרחקה של הבעלים מיקי ביתן לצמיתות.

למרות המגעים, בתוך הנהלת טבריה שוררת סערה. בין בעלי המועדון קיימים חילוקי דעות קשים בשאלה האם לאמץ את העסקה המסתמנת; בעוד חלק מהגורמים נוטים לקבל את ההסדר כדי למזער נזקים, קולות אחרים בקרב הבעלים דורשים לדחות את העסקה ולנהל מאבק משפטי מלא בבית הדין.

בדרך לכתב אישום חמור יותר ?

במקביל למגעים מול הקבוצה, בהתאחדות לכדורגל לא קופאים על השמרים. בתוך הארגון מתקיימים דיונים בשאלה האם להגיש כתב אישום מתוקן וחמור בהרבה נגד המועדון, זאת לאור מידע חדש וראיות נוספות שהגיעו לידי ההתאחדות במהלך הליך החקירה.

שחקני עירוני טבריה (שחר גרוס)שחקני עירוני טבריה (שחר גרוס)

על פי הידוע, למרות שכבר הוגש כתב אישום, החקירה נגד עירוני טבריה עדיין נמשכת באופן פעיל, ובמסגרתה נבדקים היבטים נוספים הקשורים להתנהלות המועדון. כזכור, בכתב האישום המקורי שהגיש תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, בסוף חודש ינואר, נדרש עונש חסר תקדים: הפחתה של לפחות 30 נקודות ליגה וקנס כספי שלא יפחת מחצי מיליון שקלים, לצד הרחקות וקנסות כבדים לבעלי תפקידים.

כבר בחודש נובמבר האחרון חשפנו ב-ONE  את דבר קיומה של החקירה המקיפה. מה שהחל כחקירה סמויה וממושכת הפך לגלויה עם זימונם של שחקנים ובעלי תפקידים לחקירות במשרד "DMI מודיעין עסקי". כעת, התיק נמצא בנקודת הכרעה: האם הצדדים יחתמו על פשרה, או שמא טבריה תעמוד בפני עונש כבד בהרבה שיטלטל עוד יותר את הקבוצה?

