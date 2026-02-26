יום חמישי, 26.02.2026 שעה 10:46
יש ילדים סוג א' וילדים סוג ב' בגן יבנה?

הדרבי בין הפועל למכבי גן יבנה? בקריית אונו. ילדי טרום א' ייאלצו לנסוע כ-40 קילומטרים מחוץ ליישוב. המועצה: "החלטה של המארחת משיקולים כלכליים"

ילדי הפועל גן יבנה באצטדיון המקומי (פרטי)
"הילדים נפגעים וחבל", ציין גורם בהפועל גן יבנה, כשתיאלץ קבוצת טרום ילדים א' להעתיק את משחק הליגה הקרוב שלה (18, ליגת טרום ילדים א' שפלה) למגרש הישן בקריית אונו, נוכח אי אלו הבנות בין המועדון למועצה המקומית. ההתאחדות לכדורגל קבעה כי ההתמודדות תתקיים בשעה 19:00 בערב, כך שהילדים צריכים לצאת מהבית, לכל המאוחר, בשעה 16:00.

הנסיעה מרחוב עמל 8 בגן יבנה, בו שוכן מגרש הכדורגל, לקריית אונו, למגרש הישן, אורכת כ-45 דקות, ללא פקקים וללא אירועים מיוחדים על הכביש, כשבימים עמוסים, יכולה לקחת הנסיעה מעבר לכך, בתוואי שטח של כ-40 קילומטרים. החזרה הביתה, לגן יבנה, צפויה סביב השעה 21:30 בלילה. "עצוב ומאכזב שככה מתייחסים לילדים בגילים הללו", סיכמו בהפועל גן יבנה.

“לפני הסמלים, אלה הילדים שלנו”

ברשתות החברתיות, קמה צעקה מצד חלק מההורים, כשבין היתר נכתב: "בסוף, לפני הצבעים והסמלים, אלה הילדים שלנו"; "כל מה שנוגע למגרש זה התנהגות בריונית"; "הזיה הקיפוח הזה ועוד אצל הילדים"; "איך ייתכן שמגרש שנבנה לרווחת כל ילדי היישוב, מוקצה לקבוצת ילדים מסוימת?"; "בושה שלא לוקחים את הפרויקט של האצטדיון כמקום לפתח את הילדים" ועוד.

מהמועצה המקומית גן יבנה נמסר בתגובה לפניית ONE: "ביישוב גן יבנה פועל אצטדיון כדורגל מוסדר המופעל באמצעות זכיין, בהתאם למכרז יישובי מסודר. כל קבוצה מקומית יכולה לארח בו משחקים בכפוף לתיאום ותשלום דמי שימוש".

"למיטב ידיעתנו, במקרה המדובר, לא מדובר במניעה מקצועית, בטיחותית או לוגיסטית לקיום המשחק בגן יבנה, אלא בהחלטה של גורמי הקבוצה המארחת שלא להשתמש במגרש המקומי משיקולים כספיים".

"ההחלטה היכן לארח משחק נתונה בידי הנהלת הקבוצה, כל עוד היא עומדת בתקנוני ההתאחדות. ככל שתהיה פנייה מסודרת מצד הקבוצה לקיום משחקים באצטדיון בגן יבנה, המגרש זמין לאירוח בהתאם לנוהל המקובל לכלל הקבוצות".

