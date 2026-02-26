יום חמישי, 26.02.2026 שעה 11:03
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

דייגו קוסטה: אתלטיקו המועדון שהכי פגע בי

החלוץ הספרדי-ברזילאי שטרם פרש ונמצא ללא קבוצה שיתף בריאיון גלוי על המעבר המפתיע מהקולצ'ונרוס, הבחירה לייצג את ספרד ואיזה מאמן הוא הכי אהב

|
דייגו קוסטה (רויטרס)
דייגו קוסטה (רויטרס)

דייגו קוסטה, אחד החלוצים הבולטים במילניום הנוכחי, התארח בתוכנית 'El camino de Mario' (הדרך של מריו), ולא חסך בביקורת כלפי התחנות בהן עבר במהלך הקריירה. כשנשאל על תקופתו באתלטיקו מדריד והמעבר המפתיע לצ'לסי ב-2014, ענה בכנות על הקולצ’ונרוס: “זה המועדון החשוב ביותר בקריירה שלי, וזה גם מה שפגע בי הכי הרבה".

קוסטה הוסיף ושלח עקיצה הומוריסטית לעבר מאמנו לשעבר, דייגו סימאונה, כשהביט למצלמה ואמר: "ברזילאים הם לא כמו ארגנטינאים. צ'ולו, אתה צריך לתת לי חצי מהמשכורת שלך". בניגוד למערכת היחסים המורכבת במדריד, קוסטה הביע הערכה עצומה לז’וזה מוריניו, תחתיו הוא פרח בפרמייר ליג. "מבחינתי, הוא המאמן הטוב ביותר שהיה לי אי פעם", הצהיר הברזילאי-ספרדי.

בהמשך, שיתף קוסטה לגבי הבחירה לייצג את נבחרת ספרד על פני ברזיל, החלטה שעוררה סערה בזמנו: "נסעתי לשחק עבור ספרד, אבל אף פעם לא הפסקתי להרגיש שם כמו זר". החלוץ הודה בחיוך כי לא תמיד שמר על אורח חיים ספורטיבי קפדני: "שתיתי סודה, קוקה קולה - אני לא דוגמה טובה שזה נוגע לאוכל".

דייגו קוסטה ומוריניו, "המאמן הכי טוב שהיה לי" (רויטרס)דייגו קוסטה ומוריניו, "המאמן הכי טוב שהיה לי" (רויטרס)

התקשרתי לסוכן ואמרתי לו “תוציא אותי מכאן עכשיו”

החלק המסקרן בראיון נגע לתקרית אלימה שכמעט התרחשה באחד מחדרי ההלבשה בהם שיחק, אם כי המועדון הספציפי טרם נחשף. קוסטה תיאר רגע של איבוד עשתונות לאחר חגיגות ניצחון: "כשהחגיגה הסתיימה, נכנסתי לחדר ההלבשה וקראתי למנדס (סוכנו) ואמרתי לו “תוציא אותי מכאן עכשיו, או שאני הולך להרוג את הבחור הזה'". הציטוט הזה מעורר סקרנות רבה בקרב חובבי הכדורגל בספרד ובאנגליה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
