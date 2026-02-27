רשמית: בלוריאן חתם בקנזס ויעבור בסיום העונה

הפועל באר שבע עוד רוצה לזכות באליפות העונה ולהבדיל משנה שעברה, הפעם ללכת עד הסוף ולא לאבד את הפסגה. בינתיים, אחד השחקנים המובילים שלה העונה הוא ללא ספק אור בלוריאן והוא ינסה לעשות לקבוצה לעמוד במטרה, אבל בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה במועדון מהנגב.

מוליכת הליגה הכריזה באופן רשמי על מעברו של הבלם בן ה-25, שיסיים את העונה כאמור בבירת הנגב ולאחר מכן יעבור לתחנה הראשונה שלו מעבר לים, היישר לקנזס סיטי מה-MLS, אצלה חתם על חוזה לארבע שנים באמצעות סוכניו שלומי בן עזרא וגלעד קצב. בחוזה ישנה אופציה לעונה נוספת.

בלוריאן שעבר את הבדיקות הרפואיות שלו ביוון מצטרף לקבוצה בה שיחק בעברו גדי קינדה ז”ל, ומצטרף לרשימה גדולה של ישראלים בארה”ב. הבלם יקבל בארצות הברית שכר של 400 אלף דולר לעונה, שעולה ב-5 אחוזים ובהמשך ב-10 אחוזים נוספים. בנוסף, ייהנה בלוריאן מבונוסים על ניצחונות והישגים קבוצתיים.

אור בלוריאן (רדאד ג'בארה)

“מרוכז בהשגת המטרות שעומדות לפנינו”

בלוריאן שיתף: "כפי שהבהרתי בעבר, אני מרוכז כל כולי בהשגת המטרות החשובות שעומדות בפנינו. זה מה שחשוב. הזמן שלי להיפרד ולהודות מהמועדון ומהעיר שעוטפים אותי בכל כך הרבה חום ואהבה עוד יגיע. כעת, אני מתכונן יחד עם חבריי למשחק החשוב ביום ראשון".

"אנחנו נרגשים לקבל את אור לקנזס סיטי", אמר נשיא מחלקת הכדורגל והמנהל הכללי בקנזס, דייויד לי. "אור הראה רצון עמוק להצטרף אלינו בקנזס סיטי והוא מתאים לפרופיל הבלם שחיפשנו, עם תכונות פיזיות מצוינות ואיזון טוב בין היכולות שלו עם הכדור ובלעדיו”.

אור בלוריאן (חג'אג' רחאל)

“אור נמצא בעונה מצוינת ברמת המועדון כשהוא נכנס לשנות השיא של הקריירה שלו, ובצדק זכה להכרה בנבחרת הלאומית. קיווינו לצרף את אור כבר בחלון ההעברות הזה, אך אנחנו מבינים את רצון המועדון להשאיר שחקן כה חשוב בזמן שהם נאבקים על זכייה באליפות הליגה, ונמשיך לתמוך גם באור וגם במועדון במאמציהם להשיג את המטרות שלהם", הוסיף.

יש לציין שבלוריאן מסיים חוזה בסיום העונה והפועל באר שבע לא תרוויח עליו, וסיום החוזה אפשר לו לעבור בדיקות ולחתום על חוזה באופן רשמי. בבאר שבע ידעו על הרצון של השחקן לצאת מעבר לים בסיום העונה, ואחרי שהוא המריא לבדיקות המעבר הושלם סופית.