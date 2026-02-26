"למסי מתחיל להימאס ממה שקורה בברצלונה"

ליאו מסי, כיום שחקנה של אינטר מיאמי, מוצא את עצמו שוב בלב הסערה בברצלונה, גם בלי שביקש זאת. בזמן שקמפיין הבחירות לנשיאות ברצלונה נכנס לישורת האחרונה לקראת ההצבעה ב-15 במרץ, שמו של הארגנטינאי הפך לכלי מרכזי במאבק בין המועמדים, דבר שמתחיל להכעיס אותו ואת סביבתו ש”מאסו במועדון” לפי הדיווחים בספרד.

ז’ואן לאפורטה נחשב לפייבוריט, כשוויקטור פונט מוגדר כמתמודד הרציני ביותר מולו. מארק סיריה וצ’אבי וילאז’ואנה משלימים את הרשימה, אך סיכויהם נמוכים יותר. כל אחד מהמועמדים מנסה למשוך קולות דרך הופעות תקשורתיות והבטחות גדולות, ובראשן צירוף כוכב התקפי חדש, עם שמות כמו הארי קיין וארלינג הולאנד שעלו לאוויר. אלא שמעבר לרכש נוצץ, הנושא שמייצר הכי הרבה רעש הוא דווקא עתידו של מסי במועדון.

הדיון אינו סביב חזרה כשחקן, אלא בתפקיד ניהולי או ייצוגי בעתיד. כל מועמד מבקש להציג עצמו כמי שיוכל לקרב את מסי חזרה לברצלונה, במיוחד על רקע היחסים המתוחים בינו לבין לאפורטה מאז עזיבתו. סיריה אף תלה שלט בעיר עם המסר "מצפים לראות אותך שוב", רמז ברור לכוכב הארגנטינאי, אף שהשלט הוצב ללא ידיעתו.

ליאו מסי (רויטרס)

לא אוהב את השימוש בשמו

לפי דיווחים בספרד, מסי אינו מרוצה מהשימוש בשמו ובדמותו לצרכים פוליטיים. סביבתו הבהירה כי הוא אינו מתכוון לקחת חלק בבחירות, לא באופן פעיל ולא בעקיפין, וכי דחה פניות ממספר מועמדים שביקשו לשלב אותו בפרויקטים שלהם. לדבריהם, הוא לא שוחח עם אף אחד מהמועמדים ואינו מתכוון לעשות זאת עד תום התהליך.

ויקטור פונט, באמצעות מקורביו, ניסה ליצור קשר עם משפחת מסי ואף טען כי הוגשה הצעה מסוימת, אך בפועל לא התקיימה פגישה עם המעגל הקרוב של השחקן כבר שנתיים. גם לאפורטה העלה את שמו של מסי בהצהרות האחרונות שלו, כשהתייחס לפרידה מהמועדון ולמשחק הוקרה עתידי, והדגיש כי ההחלטה בנושא נמצאת בידיו של השחקן.

ליאו מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

נכון לעכשיו, רק גרסתו של לאפורטה נשמעה בפומבי, אך בסביבת מסי רומזים כי ייתכן שבעתיד תישמע גם עמדתו. עד אז, המסר ברור: מסי לא בחר צד, לא מעוניין להיות חלק מהקמפיין, ומבקש ששמו לא ישמש קלף פוליטי במאבק על הנהגת ברצלונה.