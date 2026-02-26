רוביק דנילוביץ': יהיו מדליסטים שייצאו מכאן

הבוקר (חמישי) נערך טקס ההכרזה על הקמת "וינגייט דרום" בבאר שבע. הפרויקט שיוקם בשנים הקרובות בבירת הנגב יהווה שלוחה של המכון הלאומי באזור הדרום, שם ייבנו מתקני ספורט והמתחם ישמש כמקום מרכזי אליו יגיעו טובי אנשי המקצוע והספורטאים. ההכרזה על כך נערכה בטקס חגיגי בהשתתפות שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', יו"ר מכון וינגייט ארי שטינברג והמנכ"ל גיא אטיאס.

בטקס הוצג החזון ותתקיים החתימה על הפרויקט. כזכור, לאחרונה הכריז שר התרבות והספורט מיקי זוהר על הקמת שתי שלוחות של מכון ונגייט, המכון הלאומי שנמצא במרכז הארץ, כאשר השלוחות יוקמו בדרום (באר שבע) ובצפון (חיפה). כפי שפורסם ב-ONE, עלות הפרויקט בבאר שבע מוערכת ב-800 מיליון שקלים. האירוע הועבר בשידור חי כאן באתר ONE.

השר מיקי זוהר אמר: “אני חייב לומר תודה לראש העיר באר שבע, רוביק דנילוביץ’, שהוא הטוב ביותר במדינת ישראל. הדרך שאנחנו פוסעים בה יחד בשנים האחרונות הובילה לרגע הזה. העיר משנה את פניה יום יום והופכת למעצמה ארצית, בתנאים לא קלים. להביא את וינגייט לבאר שבע זה רעיון שנולד מיד כשהגעתי לתפקיד, בתחילה רציתי באר שבע, אבל אז לצערנו הגיע ה-7 באוקטובר ואמרנו שאולי נעשה זאת בשדרות.

“אלא שבאר שבע הכי מתאימה כי לשדרות לא הייתה יכולת תקציבית וכלכלית. אני שמח להחזיר את זה לבאר שבע, שהוא המקום הכי מתאים ואידיאלי, ולכן אנחנו כאן. זה יהיה אחד המתחמים המוצלחים והמקצועיים ביותר בעולם, ברמת המתקנים, התחרויות והאנשים שיהיו פה. יהיו פה תחרויות עולמיות וספורטאים טובים. אני מודה על שיתוף הפעולה ושנמשיך להצליח”.

ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ’, הוסיף: “זה הרבה יותר גדול מספורט, זאת החלטה מכוננת ומעצבת. קו ישיר מחבר בין בית החולים שיבא נגב שיעסיק 3,000 מהמוחות הכי טובים, לצידו פארק הביו-טק הכי גדול במדינת ישראל עם AI ותעשיות ביטחוניות עם הון אנושי הכי טוב בעולם כולו, ומתחילים עכשיו מהלך גדול לאכלוס עיר המודיעין. ידע, טכנולוגיה, מדע - והוספנו את הדובדבן שבקצפת, הספורט, שמחבר בין כולם. בין המדענים לחובבי הכדורגל, רופאים ונהגי המוניות, יהודים ולא יהודים.

“זה החלום הישראלי החדש. מכאן, מווינגייט דרום, ייצאו הזוכים והזוכות הבאים של המדליות האולימפיות של ישראל. העיר הזו היא קיבוץ גלויות אחד גדול ואנחנו שמחים להצליח מכאן. החלטת השר מיקי זוהר היא הציונות בת זמננו. ספורט זה כלכלה, קהילה, תרבות וחיבור”.

יו”ר מכון וינגייט, ארי שטינברג, אמר: “שיתוף הפעולה של ילדים וספורט זה חשוב. אחרי 70 שנה, וינגייט מתרחב גם לצפון ולדרום, זו ציונות אמיתית. שרק נעשה ונצליח, ובעוד כמה שנים נראה פה תוצאות”.

מנכ”ל מכון וינגייט, גיא אטיאס, הוסיף: “כמי שגדל בדימונה וחי במיתר, זו סגירת מעגל ענקית לראות את המיזם הזה יוצא לדרך בבאר שבע. בעוד 7-8 שנים ספורטאי ההישג יגיעו גם מכאן. רק 8% מספורטאי ההישג מגיעים מהדרום והרוב באים ממרכז הארץ, כך שנסגור את הפער האדיר שקיים בין המרכז לפריפריה במהלך הזה”.