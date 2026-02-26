יום חמישי, 26.02.2026 שעה 12:29
ספורט אחר  >> שחייה

רוביק דנילוביץ': יהיו מדליסטים שייצאו מכאן

ראש עיריית ב"ש בטקס ההכרזה של וינגייט דרום, שיוקם בעיר: "החלטת השר היא הציונות בת זמננו". זוהר: "יהיה אחד המתחמים המוצלחים והמקצועיים בעולם"

|
טקס ההכרזה על הקמת וינגייט דרום (שחר גרוס)
טקס ההכרזה על הקמת וינגייט דרום (שחר גרוס)

הבוקר (חמישי) נערך טקס ההכרזה על הקמת "וינגייט דרום" בבאר שבע. הפרויקט שיוקם בשנים הקרובות בבירת הנגב יהווה שלוחה של המכון הלאומי באזור הדרום, שם ייבנו מתקני ספורט והמתחם ישמש כמקום מרכזי אליו יגיעו טובי אנשי המקצוע והספורטאים. ההכרזה על כך נערכה בטקס חגיגי בהשתתפות שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', יו"ר מכון וינגייט ארי שטינברג והמנכ"ל גיא אטיאס.

בטקס הוצג החזון ותתקיים החתימה על הפרויקט. כזכור, לאחרונה הכריז שר התרבות והספורט מיקי זוהר על הקמת שתי שלוחות של מכון ונגייט, המכון הלאומי שנמצא במרכז הארץ, כאשר השלוחות יוקמו בדרום (באר שבע) ובצפון (חיפה). כפי שפורסם ב-ONE, עלות הפרויקט בבאר שבע מוערכת ב-800 מיליון שקלים. האירוע הועבר בשידור חי כאן באתר ONE.

השר מיקי זוהר אמר: “אני חייב לומר תודה לראש העיר באר שבע, רוביק דנילוביץ’, שהוא הטוב ביותר במדינת ישראל. הדרך שאנחנו פוסעים בה יחד בשנים האחרונות הובילה לרגע הזה. העיר משנה את פניה יום יום והופכת למעצמה ארצית, בתנאים לא קלים. להביא את וינגייט לבאר שבע זה רעיון שנולד מיד כשהגעתי לתפקיד, בתחילה רציתי באר שבע, אבל אז לצערנו הגיע ה-7 באוקטובר ואמרנו שאולי נעשה זאת בשדרות.

“אלא שבאר שבע הכי מתאימה כי לשדרות לא הייתה יכולת תקציבית וכלכלית. אני שמח להחזיר את זה לבאר שבע, שהוא המקום הכי מתאים ואידיאלי, ולכן אנחנו כאן. זה יהיה אחד המתחמים המוצלחים והמקצועיים ביותר בעולם, ברמת המתקנים, התחרויות והאנשים שיהיו פה. יהיו פה תחרויות עולמיות וספורטאים טובים. אני מודה על שיתוף הפעולה ושנמשיך להצליח”.

ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ’, הוסיף: “זה הרבה יותר גדול מספורט, זאת החלטה מכוננת ומעצבת. קו ישיר מחבר בין בית החולים שיבא נגב שיעסיק 3,000 מהמוחות הכי טובים, לצידו פארק הביו-טק הכי גדול במדינת ישראל עם AI ותעשיות ביטחוניות עם הון אנושי הכי טוב בעולם כולו, ומתחילים עכשיו מהלך גדול לאכלוס עיר המודיעין. ידע, טכנולוגיה, מדע - והוספנו את הדובדבן שבקצפת, הספורט, שמחבר בין כולם. בין המדענים לחובבי הכדורגל, רופאים ונהגי המוניות, יהודים ולא יהודים.

“זה החלום הישראלי החדש. מכאן, מווינגייט דרום, ייצאו הזוכים והזוכות הבאים של המדליות האולימפיות של ישראל. העיר הזו היא קיבוץ גלויות אחד גדול ואנחנו שמחים להצליח מכאן. החלטת השר מיקי זוהר היא הציונות בת זמננו. ספורט זה כלכלה, קהילה, תרבות וחיבור”.

יו”ר מכון וינגייט, ארי שטינברג, אמר: “שיתוף הפעולה של ילדים וספורט זה חשוב. אחרי 70 שנה, וינגייט מתרחב גם לצפון ולדרום, זו ציונות אמיתית. שרק נעשה ונצליח, ובעוד כמה שנים נראה פה תוצאות”.

מנכ”ל מכון וינגייט, גיא אטיאס, הוסיף: “כמי שגדל בדימונה וחי במיתר, זו סגירת מעגל ענקית לראות את המיזם הזה יוצא לדרך בבאר שבע. בעוד 7-8 שנים ספורטאי ההישג יגיעו גם מכאן. רק 8% מספורטאי ההישג מגיעים מהדרום והרוב באים ממרכז הארץ, כך שנסגור את הפער האדיר שקיים בין המרכז לפריפריה במהלך הזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */