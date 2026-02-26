רן קוז'וק: צריכים לחזור להיות הפועל באר שבע

הפועל באר שבע ראתה את הפער שלה מהמקום השני עומד על שבע נקודות, אבל היא מעדה במחזור האחרון נגד הפועל חיפה וצפתה בבית”ר חוגגת עם 2:8. הפנים כבר למשחק הבא וביום ראשון מחכה משימה קשה במיוחד בדמות הפועל פ”ת (20:15), כשבינתיים רן קוז’וק דיבר היום (חמישי) לקראת המפגש הזה במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

רן, אנחנו רגע לפני סיום העונה הסדירה, וזה מחזור שבו הפער הצטמצם, גם ממכבי ת”א וגם מבית”ר. איך אתה רואה את זה?

”בעניין הפער שהצטמצם, זה פחות מעניין, מה שמעניין זה לצבור נקודות ונכשלנו בזה נגד הפועל חיפה במשחק לא טוב שלנו. בהסתכלות קדימה, ההסתכלות היא על הפועל פ”ת ומה שמעבר לזה לא משנה. יש לנו משחק קשה מול קבוצה טובה ומאומנת וכל הפוקוס שלנו על זה”.

משחק חשוב גם הפועל פ”ת שיכולה להבטיח פלייאוף עליון, איך נערכים לזה מול קבוצה שתבוא עם ביטחון?

”נגד הפועל חיפה עשינו הרבה מאוד דברים לא נכון ולא טוב, אפילו לא הפועל באר שבע. צריכים להשתנות ולחזור להיות הפועל ב”ש. בהקשר ליריבה, הפועל פ”ת לא סתם במקום שהיא נמצאת בו ונלחמת על הפלייאוף. יש להם הרבה דברים שמיוחדים רק להם ולזה נתכונן”.

רן קוז'וק (שחר גרוס)

כולם יודעים שזה משחק מפתח ובמקום זה הפועל חיפה רצתה יותר מכם.

”נקודה טובה למחשבה, דנו בזה בשבוע הזה לא מעט. אני לא חושב שזה רק השחקנים, זה כולנו כמערכת צריכים להבין שבמאני טיים צריך עוד דברים. צריך עוד טיפה מכל מה שהבאנו עד עכשיו. אם זה ברמת עקרונות המשחק, צריכים להיות יותר מדויקים, גם כשהאוויר למעלה יותר דליל, וזה לא פשוט ולא קל, אבל בשביל לרוץ עד הסוף נצטרך עם כל הרעשים והלחצים שהסיטואציה מביאה וכל האחריות, לדחוף אחד את השני ולהיות שם”.

מה מצבם של מיגל ויקטור וג’יבריל דיופ וכמה זמן ייעדר חמודי כנעאן?

”ג’יבריל ומיגל התאמנו באופן מלא ויעמדו לרשותנו, לגבי כנעאן מקווים שזה יהיה כמה שיותר קצר. הפציעה לא אמורה להיות ארוכה מדי, נבחן את זה שבוע אחרי שבוע ונעשה את הדברים כמו שעשינו אותם בפעם האחרונה שלא היה. נקווה שיחזור כמה שיותר מהר ויחזור לעזור לנו במאבקים האחרונים של הליגה”.

מוחמד כנעאן מנסה לעצור את טימוטי מוזי (רדאד ג'בארה)

איך אתה עם זה שכרגע שוב הכוחות נוטים לבית”ר?

”לא מתייחס למה אומרים, לכל אחד יש את העבודה שלו, יש את מי שעובד בלחזות מה יהיה ויש אותנו, העבודה שלנו זה לבוא למשחק ולהביא כמה שיותר נקודות. ההסתכלות בכל שלבי העונה הייתה המשחק הבא, השאר לא מעניין, רק המשחק הקרוב עם הקהל והאנרגיות של ב”ש. זה משחק קשה שאנחנו צריכים לקחת”.

נאמרים עליך דברים, שאתה דורש הרבה, איך זה משפיע עליך באופן אישי?

”אני חשוף אולי לאחוז מהדברים שנאמרים עליי. כל שנייה שאני מבזבז שלא קשורה בלשפר את הקבוצה שלי זו שנייה שאני חוטא מול ב”ש, ואני לא חוטא מול הקבוצה, אני מחויב ובגלל זה אני 24/7 עבור ב”ש. יכולים להגיד עליי מה שרוצים, מכבד את כל מי שרוצה לדון בעניינים שלי, אבל אני שם את זה בצד, מרוכז במאה אחוז בקבוצה שלי, כל השאר – אני לא מבזבז עליו זמן”.

"חשוף אולי לאחוז ממה שנאמר עליי". רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

אתם משחקים אחרי מכבי ת”א ובית”ר. הפער יכול לרדת, זה גם משהו מנטלי או שלא מתייחסים לזה?

”בכלל לא מתייחסים לזה, צריכים לנצח”.

כמה לדעתך נתחיל לראות את רוני סטויאנוב מקבל דקות ואיך הוא משתלב? ואיך מכניסים לעניינים את אבו רומי ואיסט?

”בסוף זה איך אנשים מתאמנים ודקות המשחק. יוני קיבל דקות בשבת כי לא היה אפשר להתעלם מהדרך שבה הוא מתאמן. מי שראה אותו הבין על מה אנחנו מדברים. הוא נכנס פנטסטי ויש מלחמה גדולה על המקום. שמח שאבו רומי ואיסט נלחמים על הדקות, זה ידחוף אותנו קדימה”.

ג'בון איסט ומוחמד אבו רומי (מרטין גוטדאמק)

רועי לוי מתקשה להיכנס לסגל.

”הוא עובד קשה ומשקיע, חיובי מקסימום עם איך שהמועדון מתנהל. מאמין שבסוף נצטרך את כולם. הקארמה טובה בינינו וכל אחד מקבל את החלק שלו”.

הייתה אווירה עצבנית מול הפועל חיפה, זה משהו שאתם לוקחים בחשבון? אתה שם דגש על הפן המנטלי? יש פה מלחמה פסיכולוגית.

”מסכים לגבי האווירה, נצטרך להיות מעל זה ולספק את הסחורה”.

האם העניין של הלדר לופס נפתר?

”את העניינים שלנו פותרים בינינו”.

אתה מרגיש שאור בלוריאן יכול להיות איתכם כמו שצריך?

”הוא איתנו עד הסוף כמו שצריך”.

או בלוריאן (מרטין גוטדאמק)

דיופ: “אם הייתי טועה הרבה, המאמן לא היה נותן לי לשחק”

ג’יבריל, איך אתה רואה את המשחק הקרוב?

”אנחנו לוקחים כל משחק ברצינות, רוצים לקחת את שלוש הנקודות. המשחק האחרון לא היה מה שציפינו, צריכים להיצמד לתוכנית המשחק של צוות האימון שמנסה להקל עלינו. במשחק הקודם לא עשינו מה שביקשו והסתבכנו, צריכים ללמוד את זה ולהשתפר למשחקים הבאים. אנחנו לא לחוצים, צריכים להיצמד לתוכנית המשחק ולהתאמן היטב. צריכים לנצח ולקחת את שלוש הנקודות ולעשות מה שצריך בשביל זה ולהיות רציניים. כל הקבוצות אותו דבר מבחינתי, לוקחים את כולן ברצינות”.

המאמן אומר עליך תמיד דברים טובים, אתה מבצע לעיתים טעויות, איך אתה רואה את התרומה שלך לב”ש?

”אם הייתי עושה כל הזמן טעויות המאמן לא היה נותן לי לשחק כל הזמן. הוא שם את השחקנים שלדעתו יעזרו לו ויביאו משהו. כל אחד יכול לומר מה שהוא רוצה, לא מודאג מהספקולציות מבחוץ, אני יודע איזה שחקן אני וגם הוא יודע, בגלל זה אני פה. זה גם לא רק אני, זו כל הקבוצה”.

ג'יבריל דיופ (שחר גרוס)

איך הרגשת לראות את המשחק הקודם מהספסל?

”שונה, רציתי לשחק. זה לא קל. רציתי להיות שם עבור הקבוצה, לעזור, זה לא היה המשחק שציפינו ורצינו לתת לקהל, יודעים שעלינו להשתפר ויש לנו הזדמנות לעשות את זה במשחקים הבאים”.