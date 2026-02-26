"הלב של חיפה הראה סימני חיים, היא לא נרתעה"

בתקשורת הספרדית התייחסו לניצחון של אתלטיקו מדריד על מכבי חיפה בפנדלים בליגת האלופות לנוער והדגישו בעיקר את העמידה המרשימה של הקבוצה הישראלית. הירוקים, שהדיחו בסיבוב הקודם את האלופה המכהנת ברצלונה בדו קרב פנדלים, שוב הקשו מאוד על יריבתם.

ב’אס’ נכתב: “אתלטיקו התקשתה יותר מהמצופה אחרי מחצית ראשונה נהדרת. לאחר ההפסקה, החילופים של מכבי חיפה נכנסו לתוקף והקבוצה הישראלית החלה לאיים על הרוחיבלאנקוס, עד שפיינגזיכט הצליח לבסוף להשוות. מהנקודה הלבנה, שחקניו של דונאטו הפגינו אופי וקור רוח מול גולנקוב שלא היווה יריב שקול”.

“הלב של חיפה הראה סימני חיים”

עוד הוסיפו במדריד: “אתלטיקו שחררה את הטרף שלה מהאחיזה, והלב של מכבי חיפה הראה סימני חיים”. ב’מארקה’ נכתב: “אתלטיקו נקמה בתליינית של בארסה. ההבדל במספר החילופים החל לבוא לידי ביטוי, ארבעה מצד הקבוצה הישראלית לעומת אחד בלבד של אתלטיקו, מה שהחיה את התקפות מכבי חיפה”.

ינון פיינגזיכט לאחר השער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ב’מארקה’ טענו: “מכבי חיפה לא נרתעה. השער של פיינגזיכט שקבע 1:1 היה מטעה לאור מספר הבעיטות, 3:11 לזכות האדומים-לבנים. בדקות הסיום גרימברג נגח בעוצמה כדור שחלף במעט מחוץ למסגרת ויכול היה להפוך את ההתמודדות”.