יום חמישי, 26.02.2026 שעה 09:06
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות לנוער
לוח תוצאות
ליגת האלופות לנוער 25-26
07-266בנפיקה 1
014-286טוטנהאם2
08-205צ'לסי3
010-206מונאקו 4
08-186מנצ'סטר סיטי5
07-176אתלטיק בילבאו6
016-246אייאקס7
08-166אתלטיקו מדריד 8
07-146ריאל מדריד9
08-146אינטר 10
03-95קלאב ברוז'11
08-136בורוסיה דורטמונד 12
07-125פאריס סן-ז'רמן13
07-126ויאריאל14
09-136ברצלונה15
09-136פ.ס.וו איינדהובן16
010-136ספורטינג ליסבון 17
015-165סלביה פראג18
011-126יובנטוס19
011-125מארסיי20
011-125איינטרכט פרנקפורט21
010-106קופנהאגן22
00-00אטאלנטה 23
00-00אסטון וילה24
00-00נאנט25
00-00מכבי חיפה26
00-00אלקמאר 27
00-00הלסינקי28
00-00זילינה 29
00-00לגיה ורשה 30
00-00בטיס31
010-86אולימפיאקוס32
06-36נאפולי33
013-86ליברפול 34
016-106באיירן מינכן35
018-116ארסנל36
016-96באייר לברקוזן37
015-86קייראט 38
015-56פאפוס39
018-76אוניון סט. ז'ילואז40
017-66ניוקאסל41
021-66גלאטסראיי42
031-46בודו גלימט43
030-16קרבאח44

"הלב של חיפה הראה סימני חיים, היא לא נרתעה"

בתקשורת הספרדית שיבחו את חניכיו של איתי מרדכי למרות ההדחה מאלופות מול אתלטיקו מדריד: "נקמה בתליינית של בארסה, אבל נאבקה הרבה יותר מהמצופה"

|
שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בתקשורת הספרדית התייחסו לניצחון של אתלטיקו מדריד על מכבי חיפה בפנדלים בליגת האלופות לנוער והדגישו בעיקר את העמידה המרשימה של הקבוצה הישראלית. הירוקים, שהדיחו בסיבוב הקודם את האלופה המכהנת ברצלונה בדו קרב פנדלים, שוב הקשו מאוד על יריבתם.

ב’אס’ נכתב: “אתלטיקו התקשתה יותר מהמצופה אחרי מחצית ראשונה נהדרת. לאחר ההפסקה, החילופים של מכבי חיפה נכנסו לתוקף והקבוצה הישראלית החלה לאיים על הרוחיבלאנקוס, עד שפיינגזיכט הצליח לבסוף להשוות. מהנקודה הלבנה, שחקניו של דונאטו הפגינו אופי וקור רוח מול גולנקוב שלא היווה יריב שקול”.

“הלב של חיפה הראה סימני חיים”

עוד הוסיפו במדריד: “אתלטיקו שחררה את הטרף שלה מהאחיזה, והלב של מכבי חיפה הראה סימני חיים”. ב’מארקה’ נכתב: “אתלטיקו נקמה בתליינית של בארסה. ההבדל במספר החילופים החל לבוא לידי ביטוי, ארבעה מצד הקבוצה הישראלית לעומת אחד בלבד של אתלטיקו, מה שהחיה את התקפות מכבי חיפה”.

ינון פיינגזיכט לאחר השער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ב’מארקה’ טענו: “מכבי חיפה לא נרתעה. השער של פיינגזיכט שקבע 1:1 היה מטעה לאור מספר הבעיטות, 3:11 לזכות האדומים-לבנים. בדקות הסיום גרימברג נגח בעוצמה כדור שחלף במעט מחוץ למסגרת ויכול היה להפוך את ההתמודדות”.

