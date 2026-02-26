לוקאטלי: מרגיש שבא לי לבכות, נתנו את הנשמה

יובנטוס הודחה מליגת האלופות אחרי הפסד מצטבר 7:5 לגלאטסראיי, אך למרות האכזבה הגדולה, בטורינו ניסו להרים את הראש. אחרי ה-5:2 במשחק הראשון באיסטנבול, הביאנקונרי ידעו שהמשימה כמעט בלתי אפשרית, והיא הפכה למסובכת עוד יותר כאשר לויד קלי הורחק בדקה ה-48. למרות זאת, הקבוצה חזרה למשחק עם שערים של פדריקו גאטי ו-ווסטון מקני אחרי הפנדל של מנואל לוקאטלי, כפתה הארכה ואף הייתה קרובה למהפך לפני שהסגל החסר נכנע לשערים מאוחרים של ויקטור אוסימן ובריש אלפר יילמאז.

ג’ורג’ו קייליני, שדיבר במקום המאמן לוצ’אנו ספאלטי, לא הסתיר את תחושותיו: "אנחנו מותשים ומאוכזבים מהתוצאה, למרות ההופעה. יחד עם זאת, אנחנו מאוד גאים בדרך שבה שיחקנו". הוא הדגיש את מחיאות הכפיים מהקהל בסיום והוסיף: "התחושה צריכה להיות שזו נקודת פתיחה כדי להחזיר את הניצוץ שהיה חסר לנו, לקראת השבועות האחרונים של העונה".

על ההרחקה של קלי, שהוחמרה לאדום ישיר אחרי בדיקת VAR, בחר קייליני באירוניה: "בוא נגיד שטוב שקלי היה שם ולא אני. אין לי יותר מה לומר על זה". בהמשך הוסיף מסר של אמונה: "אנחנו צריכים להמשיך להאמין בשחקנים ובמאמן. יש תהליך, וזה יכול להביא גם תוצאות שליליות למרות הופעות טובות. יש עוד 12 משחקים העונה עם הרבה על הכף".

קייליני (IMAGO)

גם מנואל לוקאטלי התקשה להסתיר את הרגש אחרי השריקה האחרונה: "אני מרגיש שאני רוצה לבכות, באמת האמנו", אמר הקשר. "שמנו את הלב והנשמה במשחק הזה, אפילו יותר מזה. היום אני רוצה להודות לכולם מעומק הלב". הוא החמיא לאווירה באצטדיון: "האווירה הייתה מדהימה, אלה לילות שנשארים איתך. ספגנו מהם את האנרגיה שהיינו צריכים".

לוקאטלי התייחס לביקורות על חוסר רוח לחימה העונה והבהיר: "נתנו את הלב והנשמה. אני תמיד מבקש מהשחקנים לעשות את זה, והערב באמת עשינו. זו יובנטוס שאנחנו רוצים לראות וזו יובנטוס שאנחנו חייבים להיות תמיד. אנחנו בדרך הנכונה ואסור לנו לאבד את האמונה".

לוקאטלי (IMAGO)

למרות ההדחה, בטורינו מביטים קדימה. קייליני הודה כי יש חרטה מסוימת: "החרטה היא שיכולנו להגיע רחוק יותר עם קצת יותר ריכוז", אך סיכם במבט לעתיד: "עכשיו צריך להתרכז ברומא ובמשחקים שנותרו". יובנטוס יצאה מאירופה, אבל עם תחושת גאווה על ערב שבו נלחמה עד השנייה האחרונה, גם אם זה לא הספיק.

בצד המנצח, החלוץ ויקטור אוסימהן אמר: "רצינו לתת הצהרה בליגת האלופות ולעשות משהו בלתי רגיל. אנחנו יכולים להילחם נגד הגדולות, אנחנו שמחים שהעפלנו, לא יהיה קל בסיבוב הבא, יש לנו הרבה מה לשפר, אני משוכנע שנעשה את זה".