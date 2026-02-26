דוחה: מספר אוהדי ריאל מדריד הצדיעו במועל יד

במהלך המשחק בין ריאל מדריד לבנפיקה ליסבון באצטדיון סנטיאגו ברנבאו, נרשמה תקרית חמורה ביציעי העידוד של הבלאנקוס כאשר אוהד תועד מבצע הצדעה במועל יד רגעים לפני שריקת הפתיחה. אנשי האבטחה של המועדון איתרו אותו במהירות, זיהו אותו והוציאו אותו מהאצטדיון עוד לפני תחילת ההתמודדות. בהמשך הופצו ברשתות החברתיות תמונות נוספות שבהן נראו לכאורה אוהדים נוספים מבצעים מחוות דומות במהלך נגינת המנון ליגת האלופות, מה שעורר סערה רחבה.

האירוע קיבל משנה תוקף על רקע העובדה שבאחד מיציעי הברנבאו נפרשה במהלך המשחק כרזה עם הכיתוב "לא לגזענות", כמסר ברור נגד אפליה בכדורגל הספרדי ובפרט על רקע המקרים החוזרים סביב ויניסיוס ג'וניור. משתמשים רבים ברשתות ציינו את הסתירה שבין המסר נגד גזענות לבין ההתנהגות שתועדה בסמוך לכרזה. על פי הדיווחים, נפתח הליך משמעתי נגד האוהד שהורחק, כאשר הצגת סמלים נאציים או מחוות המזוהות עם קיצוניות אסורה באצטדיונים ועלולה לגרור סנקציות הן כלפי הפרטים המעורבים והן בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים.

ההודעה הרשמית של ריאל מדריד

“ריאל מדריד מודיעה כי פנתה בדחיפות לוועדת המשמעת של המועדון בבקשה לפתוח בהליך הרחקה מיידי נגד החבר שנתפס במצלמות הטלוויזיה כשהוא מבצע מועל יד נאצי באזור יציע העידוד, רגעים לפני פתיחת המשחק בין ריאל מדריד לבנפיקה”, נמסר מהמועדון.

אוהדי ריאל מדריד (IMAGO)

“אותו חבר אותר על ידי אנשי האבטחה של המועדון זמן קצר לאחר שנראה בשידור, והורחק באופן מיידי מאצטדיון סנטיאגו ברנבאו. ריאל מדריד מגנה סוג זה של מחוות וביטויים המסיתים לאלימות ולשנאה בספורט ובחברה”, הוסיפו.

מעבר לכך, במועדון הדגישו כי נפתחה חקירה משמעתית פנימית כדי לקבוע צעדים נוספים בהתאם לתקנון. ריאל מדריד חזרה והבהירה כי היא מגנה בתוקף כל ביטוי של שנאה, גזענות או אלימות, וכי תשתף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות במידת הצורך על מנת להבטיח שהתנהגות מסוג זה לא תהיה לה מקום באצטדיון.

גם השוער טיבו קורטואה התייחס לנושא ואמר כי יש לעצור משחקים ולהרחיק אנשים במקרים כאלה, והוסיף כי האחריות היא של גורמים מוסמכים לפעול במהירות: "צריכים להיות אנשים אחרים שאחראים ופועלים. כחברה אנחנו חייבים להפסיק עם השטויות האלה", אמר הבלגי, כשהוא מדגיש את הצורך בטיפול נחרץ בתופעה.