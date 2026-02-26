32 נק' לבן שרף בג'י ליג, קבוצתו ניצחה 109:116

בזמן שליגת ה-NBA ממשיכה בישורת האחרונה שלה לפני הפלייאוף, ברוקלין לא תהיה שם אבל התהליך נמשך ומי שיקווה להיות חלק ממנה גם עוד העונה ובטח בעונה הבאה הוא בן שרף, שבינתיים הורד שוב לקבוצת הפיתוח של המועדון, לונג איילנד נטס.

הישראלי פעם נוספת הראה שהוא אולי כן צריך להוכיח את עצמו ב-NBA, אבל הוא לגמרי לא ברמה של הג’י ליג. שרף כיכב עם 32 נקודות בניצחון 109:116 של קבוצתו על קבוצת הפיתוח של בוסטון סלטיקס, כשהוא גם הוסיף ארבעה אסיסטים.

בנוסף, הרכז עשה זאת באחוזים נהדרים עם 12 מ-19 מהשדה ו-3 מ-6 מעבר לקשת, בנוסף ל-3 מ-3 מקו העונשין. שרף שיחק השנה בסך הכל 22 משחקים ב-NBA ויש לו ממוצע של 5.1 נקודות למשחק במפגשים הללו, לצד 1.6 ריבאונדים ו-2.7 אסיסטים.