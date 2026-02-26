יום חמישי, 26.02.2026 שעה 08:41
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

הפנים לשמינית: הכל לפני הגרלת ליגת האלופות

נקבעו כל 16 הקבוצות וזה הזמן לעשות סדר: לכל קבוצה 2 אופציות עם 50%, כשאין מניעה מאותה מדינה, הכל בפנים. על הפרק: סיטי - ריאל ובארסה - פ.ס.ז'

|
גביע ליגת האלופות (IMAGO)
גביע ליגת האלופות (IMAGO)

הפורמט החדש של ליגת האלופות מביא איתו שלב נוסף בדמות שלב הפלייאוף, אבל כעת אפשר לומר שהוא מאחורינו באופן רשמי והפנים לשמינית הגמר. נקבעו כל 16 הקבוצות שהעפילו לשלב הבא בליגה הטובה בעולם, וזה הזמן לעשות סדר לקראת ההגרלה שמחכה לנו.

אז קודם כל ההגרלה תתקיים מחר (שישי) ובסופו של דבר 8 קבוצות יוגרלו מול 8 קבוצות, כאשר כל קבוצה יודעת שהיא תקבל אחת משתי אופציות. נתחיל מהעולות קודם כל: פאריס סן ז’רמן, גלאטסראיי, ריאל מדריד, אטאלנטה, ניוקאסל, אתלטיקו מדריד, בודה גלימט ולברקוזן עלו מהפלייאוף.

הן הצטרפו לברצלונה, צ’לסי, ליברפול, טוטנהאם, ספורטינג ליסבון, מנצ’סטר סיטי, ארסנל ובאיירן מינכן שסיימו בשמינייה הראשונה בעונה הסדירה והעפילו ישירות לשלב הזה. אם נספור את כולן נקבל 16 קבוצות בסך הכל, שיתחרו כדי להגיע לרבע הגמר.

שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' עם גביע האלופות (IMAGO)

אז פ.ס.ז’ תסדר לנו מפגש ענק ותקבל או את צ’לסי או את ברצלונה, והשנייה תשחק נגד ניוקאסל. גלאטסראיי תשחק נגד ליברפול או טוטנהאם, והשנייה תשחק נגד אתלטיקו מדריד. ריאל מדריד תקבל או ביקור נוסף בליסבון נגד ספורטינג או את המפגש השנתי נגד סיטי, והשנייה תשחק נגד בודה גלימט. אטאלנטה תשחק נגד ארסנל או באיירן מינכן, ומי שלא תשחק נגד האיטלקים תשחק נגד באייר לברקוזן.

עושים סדר

אטאלנטה: או את ארסנל או את באיירן מינכן
גלאטסראיי: או את ליברפול או את טוטנהאם
ריאל מדריד: או את ספורטינג או את סיטי
פ.ס.ז’: או את ברצלונה או את צ’לסי
ניוקאסל: או את צ’לסי או את ברצלונה
אתלטיקו מדריד: או את טוטנהאם או את ליברפול
בודה גלימט: או את סיטי או את ספורטינג
לברקוזן: או את באיירן מינכן או את ארסנל
ברצלונה: או את ניוקאסל או את פ.ס.ז’
צ’לסי: או את ניוקאסל או את פ.ס.ז’
ליברפול: או את גלאטסראיי או את אתלטיקו מדריד
טוטנהאם: או את גלאטסראיי או את אתלטיקו מדריד
ספורטינג ליסבון: או את ריאל מדריד או את בודה גלימט
מנצ’סטר סיטי: את את ריאל מדריד או את בודה גלימט
ארסנל: או את אטאלנטה או את באייר לברקוזן
באיירן מינכן: או את אטאלנטה או את באייר לברקוזן

