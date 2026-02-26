הפנים לשמינית: הכל לפני הגרלת ליגת האלופות

הפורמט החדש של ליגת האלופות מביא איתו שלב נוסף בדמות שלב הפלייאוף, אבל כעת אפשר לומר שהוא מאחורינו באופן רשמי והפנים לשמינית הגמר. נקבעו כל 16 הקבוצות שהעפילו לשלב הבא בליגה הטובה בעולם, וזה הזמן לעשות סדר לקראת ההגרלה שמחכה לנו.

אז קודם כל ההגרלה תתקיים מחר (שישי) ובסופו של דבר 8 קבוצות יוגרלו מול 8 קבוצות, כאשר כל קבוצה יודעת שהיא תקבל אחת משתי אופציות. נתחיל מהעולות קודם כל: פאריס סן ז’רמן, גלאטסראיי, ריאל מדריד, אטאלנטה, ניוקאסל, אתלטיקו מדריד, בודה גלימט ולברקוזן עלו מהפלייאוף.

הן הצטרפו לברצלונה, צ’לסי, ליברפול, טוטנהאם, ספורטינג ליסבון, מנצ’סטר סיטי, ארסנל ובאיירן מינכן שסיימו בשמינייה הראשונה בעונה הסדירה והעפילו ישירות לשלב הזה. אם נספור את כולן נקבל 16 קבוצות בסך הכל, שיתחרו כדי להגיע לרבע הגמר.

שחקני פ.ס.ז' עם גביע האלופות (IMAGO)

אז פ.ס.ז’ תסדר לנו מפגש ענק ותקבל או את צ’לסי או את ברצלונה, והשנייה תשחק נגד ניוקאסל. גלאטסראיי תשחק נגד ליברפול או טוטנהאם, והשנייה תשחק נגד אתלטיקו מדריד. ריאל מדריד תקבל או ביקור נוסף בליסבון נגד ספורטינג או את המפגש השנתי נגד סיטי, והשנייה תשחק נגד בודה גלימט. אטאלנטה תשחק נגד ארסנל או באיירן מינכן, ומי שלא תשחק נגד האיטלקים תשחק נגד באייר לברקוזן.

עושים סדר

אטאלנטה: או את ארסנל או את באיירן מינכן

גלאטסראיי: או את ליברפול או את טוטנהאם

ריאל מדריד: או את ספורטינג או את סיטי

פ.ס.ז’: או את ברצלונה או את צ’לסי

ניוקאסל: או את צ’לסי או את ברצלונה

אתלטיקו מדריד: או את טוטנהאם או את ליברפול

בודה גלימט: או את סיטי או את ספורטינג

לברקוזן: או את באיירן מינכן או את ארסנל

ברצלונה: או את ניוקאסל או את פ.ס.ז’

צ’לסי: או את ניוקאסל או את פ.ס.ז’

ליברפול: או את גלאטסראיי או את אתלטיקו מדריד

טוטנהאם: או את גלאטסראיי או את אתלטיקו מדריד

ספורטינג ליסבון: או את ריאל מדריד או את בודה גלימט

מנצ’סטר סיטי: את את ריאל מדריד או את בודה גלימט

ארסנל: או את אטאלנטה או את באייר לברקוזן

באיירן מינכן: או את אטאלנטה או את באייר לברקוזן