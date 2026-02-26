הצהרת כוונות: 116:124 לדטרויט נגד אוקלהומה

הטבלה ב-NBA כבר מזמן קיבלה צורה וכעת נותר רק מאבקים אחרונים, רגע לפני שהפלייאוף יוצא לו לדרך. למעלה משליש בעונה הסדירה מאחורינו, כשגם הלילה (בין רביעי לחמישי) שוחקו לא מעט משחקים בליגה הטובה בעולם וקיבלנו כמה תוצאות מעניינות במיוחד.

דטרויט פיסטונס (43:14) – אוקלהומה סיטי (45:15) 116:124

הצהרת כוונות של המארחת במפגש בין שתי הקבוצות עם המאזן הכי טוב בליגה ובין כמובן הראשונה במערב לראשונה במזרח. רק לפני יומיים דטרויט נכנעה לספרס, אבל ההתאוששות הגיע עם וי גדול נגד האלופה וצעד לכיוון ביתיות עד הגמר כולל. קייד קנינגהאם וג’יילן דורן קלעו 29 נקודות כל אחד, הגבוה הוסיף 15 ריבאונדים והרכז, שעשה אולי צעד נוסף ל-MVP, הוסיף 13 אסיסטים. ג’יילין וויליאמס קלע 30 אצל המפסידה.

קייד קנינגהאם עם הכדור (רויטרס)

טורונטו רפטורס (34:25) – סן אנטוניו ספרס (42:16) 110:107

הקבוצה החמה בליגה ללא ספק מגיעה מטקסס. הספרס רשמו ניצחון עשירי ברציפות ולא הורידו רגל מהגז אחרי הניצחון המשכנע נגד דטרויט, כשכעת הם רחוקים משחק אחד בלבד מהמקום הראשון בו נמצאת אוקלהומה, זאת אחרי ההפסד של האלופה. המועדון מקנדה עם הפסד שני ברצף, אבל עדיין במקום החמישי במזרח. דבין ואסל קלע 21 נקודות ביום פושר של ויקטור וומבניאמה שתרם 12 נק’ בלבד, דארון פוקס הוסיף 20.

דארון פוקס מול סקוטי בארנס (רויטרס)

ממפיס גריזליס (21:36) – גולדן סטייט (31:28) 133:112

הקבוצה מהביי חזרה לנצח ועוד במפגש חשוב מאוד מול יריבה ישירה שנלחמת על פליי-אין, אבל די רחוקה וקשה לראות אותה נכנסת. עדיין בלי סטף קרי ואפילו גם הפעם בלי דריימונד גרין ובטח בלי ג’ימי באטלר שסיים את העונה, סטיב קר נהנה משמונה שחקנים שקלעו בספרות כפולות, וויל ריצ’ארד מעל כולם עם 21 נקודות. 24 נקודות של ג’יי ג’יי גקסון לא מנעו הפסד שלישי ברציפות של המארחת.

ברנדין פודזיימסקי בפעולה (רויטרס)

יוסטון רוקטס (36:21) – סקרמנטו קינגס (13:47) 97:128

על אף שדווקא ניצחה במשחק האחרון שלה, החבורה מקליפורניה חזרה תוך יום להיות הקבוצה הכי גרועה בליגה העונה עם עוד הופעה מבישה ועדיין עם המאזן הכי גרוע ב-NBA. את הקבוצה מטקסס זה כמובן לא עניין והיא שייטה לניצחון שני ברציפות כשריד שפרד הוקפץ לחמישייה ותרם 28 נקודות, אבל אלפרן שנגון היה מעל כולם עם טריפל דאבל מרשים של 26 נק’, 13 ריב’ ו-11 אס’. קווין דוראנט הוסיף 21 נקודות, ראסל ווסטברוק קלע 22 נק’ אצל המפסידה.

קווין דוראנט ואלפרן שנגון שמחים (רויטרס)

מילווקי באקס (26:31) – קליבלנד קאבלירס (37:23) 116:118

הפתעה במפגש במילווקי, שם הבאקס שרדו מותחן גדול והצליחו להנחיל לקאבס הפסד שני בלבד מאז שג’יימס הארדן הגיע. המארחת נלחמת כדי להגיע לפליי-אין ורחוקה רק שני ניצחונות משארלוט, ששיחקה שני משחקים יותר ממנה. לזכות הארדן ייאמר שהוא לא שיחק, כמו גם דונובן מיצ’ל, אז 26 נק’ של דניס שרודר שהוזעק לחמישייה ועוד 27 נק’ של ג’ארט אלן לא הספיקו, כאשר קווין פורטר ג’וניור תרם 20 אצל המנצחת וקייל קוזמה הוסיף 17.