"ריאל מדריד עברה שלב, אבל עדיין לא מרשימה"

מלכת המפעל עשתה את העבודה שלה. אחרי מפח הנפש במחזור הסיום של שלב הליגה, ריאל מדריד הצליחה לנקום ספורטיבית במי ששמה אותה בשלב הפלייאוף, בנפיקה, כשחלפה על פניה בדרך לשלב שמינית הגמר עם 1:3 בסיכום צמד המשחקים.

על אף ההעפלה, התקשורת בספרד לא מיהרה לפרגן לבלאנקוס, שחטפו ביקורת: “ריאל מדריד הכניעה את בנפיקה ועלתה לשלב הבא, אבל עדיין לא מרשימה”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’.

ב’מארקה’ בחרו להתייחס גם לאירועים מסביב לדשא: “השתיקה של הברנבאו במשך כמעט משחק שלם, והתמונה של חצי מהיציעים ריקים חמש דקות לפני שריקת הסיום, מדברים רבות על ריאל מדריד הנוכחית, שמתקשה להתחבר אל האוהדים”.

ויניסיוס רוקד (IMAGO)

למרות הביקורות, ויניסיוס במוקד של המחמאות

ב’אס’ התמקדו בגיבור צמד המשחקים, ויניסיוס: “שלב 16 האחרונות שייך לו. הוא הופיע כשהיה צריך אותו. הוא הפך את המשחק שהיה נראה כאילו הוא הולך נגדם”.