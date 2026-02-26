יום חמישי, 26.02.2026 שעה 07:32
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

איציק עובדיה פירגן לנוער: עשיתם קמפיין מכובד

מנכ"ל מכבי חיפה שיבח את שחקני הנוער על ההישג המרשים בליגת האלופות: "אנחנו גאים בדרך". הבוגרת תפגוש את כפ"ס, בכר יראה מקרוב את המושאלים

|
שחקני הנוער של מכבי חיפה לפני המשחק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
קבוצת הנוער של מכבי חיפה שהודחה אתמול (רביעי) מהמשך המשחקים במסגרת ליגת האלופות אחרי שהפסידה בדו קרב פנדלים לאתלטיקו מדריד תחזור היום לארץ, כאשר היא יכולה להיות גאה על הדרך הארוכה שעשתה העונה עד לשלב שמינית הגמר היוקרתי.

מדובר בהישג חסר תקדים לקבוצת נוער ולא במקרה לא מעט סקאוטים הגיעו אתמול למשחק והיו יכולים להתרשם מחלק מהשחקנים הצעירים של חיפה שנמצאים במעקב כבר תקופה לא קצרה ע"י מועדונים מאירופה. מנכ"ל המועדון איציק עובדיה שצפה במשחק מהיציע אמר באסיפה המסכמת שלאחר המשחק: “אנחנו גאים בדרך. זה מאכזב להפסיד בפנדלים, אבל עשיתם קמפיין מכובד וברמה גבוהה שמשקף את היכולת של המחלקה" .

שחקני הנוער ששייכים לקבוצה הבוגרת יחברו לאימונים בסוף השבוע כדי להתכונן למשחק הליגה ביום שני מול הפועל ת"א. לפחות שניים מהשחקנים - ינון פיינגזיכט ונבות רטנר אמורים להמשיך ולפתוח בהרכב של ברק בכר מול האדומים.

בכר יראה מקרוב את המושאלים בכפ”ס

בהמשך לכך, הקבוצה הבוגרת תשחק היום מול הפועל כ"ס מהלאומית, כאשר לבכר שעדיין לא ברור אם ימשיך בעונה הבאה תינתן בכל מקרה הזדמנות טובה להסתכל מקרוב על יכולתם והתקדמותם של לא מעט שחקנים בכפ"ס, שעברו בהשאלה כחלק מההסכם בקיץ האחרון בין שני המועדונים. הסכם לפיו השחקנים שנפלטו מהקבוצה הבוגרת יקבלו דקות וקרדיט בקבוצה מהשרון.

להוציא את יילה בטאי שמתאושש מפציעה ומצבו רק הולך ומשתפר לבכר תינתן הזדמנות לתת דקות לכל שחקני הסגל. כמו כן, פדראו שהמריא לברזיל בגלל עניינים אישים ממשיך בהתאוששות מהפציעה האחרונה והארוכה שפקדה אותו בתקווה שיוכל עוד העונה לחזור למגרשים.

