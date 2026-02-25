"השחקנים הוכיחו שהם ברמות הגבוהות ביותר"

קבוצת הנוער של מכבי חיפה אמנם סיימה את דרכה היום (רביעי) בליגת האלופות לנוער בשלב שמינית הגמר אחרי הפסד כואב בפנדלים לאתלטיקו מדריד, אך יכולה להרים את הראש לנוכח ההישג העצום וההגעה לשלב מאוחר כמו זה במפעל.

מאמן הירוקים, איתי מרדכי, התייחס להפסד ולקמפיין: “התחושות מעורבות. מצד אחד, גאווה ענקית. גם על המשחק היום, על צורת המשחק ובכלל, על כל המסע שעשינו. מצד שני אכזבה. להפסיד בפנדלים בשמינית גמר ליגת האלופות, אתה כבר נוגע, אתה כבר שם, ואני חושב שבמחצית השנייה הגיע לנו אפילו קצת יותר. עשינו מחצית שנייה טובה מאוד. אם נסכם את כל המסע, אז אין גאה ממני. הלב שלי מתפוצץ מגאווה בשחקנים, בצוות, במועדון. אני חושב שהכדורגל הישראלי צריך להיות מלא גאווה על מה שעשינו וגם מכבי חיפה כמובן, כמועדון, ייצגנו את המועדון בצורה הערכית והטובה ביותר, כיאה למועדון כמו מכבי חיפה.

“אני חושב שגם בצורת המשחק שלנו, השחקנים הוכיחו שהם נמצאים ברמות הגבוהות ביותר. הם הוכיחו שהם יכולים להתמודד באירופה, שיחקנו נגד הקבוצות הטובות באירופה גם היום, והתמודדנו כשווים מול שווים והרבה דקות גם היינו בעדיפות. בסופו של דבר מפסידים בפנדלים, זה יכול לקרות. אני גאה גם על הדרך שבה השחקנים האלו עשו, למדו וקיבלו מהניסיון. הם הוכיחו לעצמם שהם נמצאים שם ואין להם תקרת זכוכית.

שחקני הנוער של מכבי חיפה לפני המשחק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

“הם יכולים להתמודד עם כל אחד, עם כל קבוצה וכל שחקן וזה משהו שממלא אותי בגאווה ואושר כי אני יודע שהם ימשיכו את הדרך הזו והם יכולים להתפתח ולהגיע לרמות הגבוהות ביותר. לכן אני מסכם את המסע הזה כמסע מופלא, מסע שאני מאחל לשחקנים וגם לי לשחזר אותו ביום מן הימים, אני יודע שזה קשה ולא פשוט, אבל לשחזר אותו ואף להתעלות עליו. אלה חוויות שניקח איתנו ונזכור אותם לכל החיים. בסופו של דבר קבוצה אחת מנצחת לצערי, אבל אנחנו יוצאים עם הגאווה והאמונה וממשיכים קדימה”.