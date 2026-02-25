יום רביעי, 25.02.2026 שעה 23:31
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות לנוער
לוח תוצאות
ליגת האלופות לנוער 25-26
07-266בנפיקה 1
014-286טוטנהאם2
08-205צ'לסי3
010-206מונאקו 4
08-186מנצ'סטר סיטי5
07-176אתלטיק בילבאו6
016-246אייאקס7
08-166אתלטיקו מדריד 8
07-146ריאל מדריד9
08-146אינטר 10
03-95קלאב ברוז'11
08-136בורוסיה דורטמונד 12
07-125פאריס סן-ז'רמן13
07-126ויאריאל14
09-136ברצלונה15
09-136פ.ס.וו איינדהובן16
010-136ספורטינג ליסבון 17
015-165סלביה פראג18
011-126יובנטוס19
011-125מארסיי20
011-125איינטרכט פרנקפורט21
010-106קופנהאגן22
00-00אטאלנטה 23
00-00אסטון וילה24
00-00נאנט25
00-00מכבי חיפה26
00-00אלקמאר 27
00-00הלסינקי28
00-00זילינה 29
00-00לגיה ורשה 30
00-00בטיס31
010-86אולימפיאקוס32
06-36נאפולי33
013-86ליברפול 34
016-106באיירן מינכן35
018-116ארסנל36
016-96באייר לברקוזן37
015-86קייראט 38
015-56פאפוס39
018-76אוניון סט. ז'ילואז40
017-66ניוקאסל41
021-66גלאטסראיי42
031-46בודו גלימט43
030-16קרבאח44

"השחקנים הוכיחו שהם ברמות הגבוהות ביותר"

מרדכי, מאמן הנוער של מכבי חיפה, סיכם אחרי ההדחה מול אתלטיקו בליגת האלופות: "גאווה ענקית, הגיע לנו קצת יותר. הם הוכיחו שאין להם תקרת זכוכית"

|
איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)
איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה אמנם סיימה את דרכה היום (רביעי) בליגת האלופות לנוער בשלב שמינית הגמר אחרי הפסד כואב בפנדלים לאתלטיקו מדריד, אך יכולה להרים את הראש לנוכח ההישג העצום וההגעה לשלב מאוחר כמו זה במפעל.

מאמן הירוקים, איתי מרדכי, התייחס להפסד ולקמפיין: “התחושות מעורבות. מצד אחד, גאווה ענקית. גם על המשחק היום, על צורת המשחק ובכלל, על כל המסע שעשינו. מצד שני אכזבה. להפסיד בפנדלים בשמינית גמר ליגת האלופות, אתה כבר נוגע, אתה כבר שם, ואני חושב שבמחצית השנייה הגיע לנו אפילו קצת יותר. עשינו מחצית שנייה טובה מאוד. אם נסכם את כל המסע, אז אין גאה ממני. הלב שלי מתפוצץ מגאווה בשחקנים, בצוות, במועדון. אני חושב שהכדורגל הישראלי צריך להיות מלא גאווה על מה שעשינו וגם מכבי חיפה כמובן, כמועדון, ייצגנו את המועדון בצורה הערכית והטובה ביותר, כיאה למועדון כמו מכבי חיפה. 

“אני חושב שגם בצורת המשחק שלנו, השחקנים הוכיחו שהם נמצאים ברמות הגבוהות ביותר. הם הוכיחו שהם יכולים להתמודד באירופה, שיחקנו נגד הקבוצות הטובות באירופה גם היום, והתמודדנו כשווים מול שווים והרבה דקות גם היינו בעדיפות. בסופו של דבר מפסידים בפנדלים, זה יכול לקרות. אני גאה גם על הדרך שבה השחקנים האלו עשו, למדו וקיבלו מהניסיון. הם הוכיחו לעצמם שהם נמצאים שם ואין להם תקרת זכוכית.

שחקני הנוער של מכבי חיפה לפני המשחק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)שחקני הנוער של מכבי חיפה לפני המשחק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

“הם יכולים להתמודד עם כל אחד, עם כל קבוצה וכל שחקן וזה משהו שממלא אותי בגאווה ואושר כי אני יודע שהם ימשיכו את הדרך הזו והם יכולים להתפתח ולהגיע לרמות הגבוהות ביותר. לכן אני מסכם את המסע הזה כמסע מופלא, מסע שאני מאחל לשחקנים וגם לי לשחזר אותו ביום מן הימים, אני יודע שזה קשה ולא פשוט, אבל לשחזר אותו ואף להתעלות עליו. אלה חוויות שניקח איתנו ונזכור אותם לכל החיים. בסופו של דבר קבוצה אחת מנצחת לצערי, אבל אנחנו יוצאים עם הגאווה והאמונה וממשיכים קדימה”.

