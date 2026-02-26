מלול מוצהב ולא ישחק מול מכבי ת"א, פדידה תורגל

בהפועל חיפה מביעים שביעות רצון גדולה מקצב מכירת הכרטיסים לקראת המשחק מול מכבי תל אביב בסוף השבוע. עד כה, כ-5,300 אוהדים צהובים כבר הבטיחו את מקומם, וההערכה במועדון היא שעד לשריקת הפתיחה יימכרו לפחות עוד אלף כרטיסים נוספים לטובת האורחת - דבר שיניב הכנסה כספית נאה לקופת המועדון. עבור האדומים מהכרמל, מדובר במשחק הבית האחרון העונה מול קבוצה גדולה, רגע לפני היציאה למשחקי הפלייאוף התחתון.

במישור המקצועי, המאמן חיים סילבס מתכנן שני שינויים לעומת ההרכב שפתח בתיקו המחמיא מול הפועל באר שבע במחזור האחרון. תמר ארבל יתפוס את מקומו של הקפטן דור מלול, שייעדר בשל צבירת כרטיסים צהובים. שינוי נוסף צפוי בקישור, שם סער פדידה שחזר בחלון ההעברות האחרון לקבוצת נעוריו, נמצא בתמונת ההרכב במקומו של רוי נאווי. נאווי נפצע במהלך המשחק מול באר שבע וצפוי להיעדר בתקופה הקרובה.

המטרה: לברוח מהקו האדום לפני הפלייאוף

בקרב אנשי הפועל חיפה קיימת הבנה עמוקה כי הקבוצה חייבת המשכיות ליכולת מהחודש האחרון. המטרה היא לאגור כמה שיותר נקודות משני המשחקים שנותרו עד לסיום הליגה הסדירה, מול מכבי תל אביב ומול מכבי נתניה במחזור הנעילה, וזאת כדי לשמור על מרחק ביטחון סביר מהקו האדום לקראת המאבקים בפלייאוף.

שחקני הפועל חיפה בטירוף (מרטין גוטדאמק)

במועדון מודים כי המטרה המקורית הייתה להתייצב מעל הקו האדום עם תום הליגה הרגילה, וכעת הם מזהים הזדמנות טובה לעמוד ביעד זה. לשם כך, בקבוצה מדגישים כי השחקנים יצטרכו להתעלות מול מכבי תל אביב, שמגיעה להתמודדות כשהיא נמצאת בתנופה מחודשת.