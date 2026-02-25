אולימפיאקוס נכנעה לז'לגיריס אחרי שתי הארכות

העונה הסדירה ביורוליג התקרבה צעד נוסף בדרך אל סיומה כשהערב (רביעי) החל המחזור ה-29 במפעל עם ארבעה משחקים ראשונים, כאשר שאר ההתמודדויות ימשיכו בימים הקרובים.

ז’לגיריס – אולימפיאקוס 94:99

עד הרגע האחרון. הסגנית בטבלה הגיעה לליטא וציפתה למפגש קשה, אך לא האמינה עד כמה כשהפסידה למארחת בהופעה הגנתית משובחת יחד עם לא פחות מחמישה קלעים שסיימו בדו ספרתי בנקודות, כשנייג’ל וויליאמס-גרוס (23 נקודות, 7 אסיסטים) וסילבן פרנסיסקו (23 נקודות) סיפקו מופע גדול בשתי ההארכות שהגיעו. 32 נקודות של אוון פורנייה בצד השני לא הספיקו ליוונים.

פנרבחצ’ה – פרטיזן 78:81

מחזיקת היורוליג ומוליכת הטבלה נמנעה מהפתעה בביתה מול הקבוצה מהמקום הלפני אחרון בליגה, הרבה בזכות משחק אדיר של טיילן הורטון-טאקר, שסיים עם 29 נקודות ב-29 דקות, כולל שתי זריקות עונשין דרמטיות שקבעו את הניצחון. משחק גדול של ברונו פרננדו מנגד (18 נק’ ו-9 ריבאונדים) לא הספיק מנגד.