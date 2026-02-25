יום רביעי, 25.02.2026 שעה 23:11
כדורסל עולמי  >> יורוליג

אולימפיאקוס נכנעה לז'לגיריס אחרי שתי הארכות

משחק הגנתי אדיר ומופע קבוצתי בהתקפה הובילו לניצחון 94:99 בליטא בזכות התעלות של וויליאמס גוס ופרנסיסקו בסוף. פנרבחצ'ה נמנעה מהפתעה מול פרטיזן

|
שחקני ז'לגיריס בתצוגת אופי גדולה (IMAGO)
שחקני ז'לגיריס בתצוגת אופי גדולה (IMAGO)

העונה הסדירה ביורוליג התקרבה צעד נוסף בדרך אל סיומה כשהערב (רביעי) החל המחזור ה-29 במפעל עם ארבעה משחקים ראשונים, כאשר שאר ההתמודדויות ימשיכו בימים הקרובים.

ז’לגיריס – אולימפיאקוס 94:99

עד הרגע האחרון. הסגנית בטבלה הגיעה לליטא וציפתה למפגש קשה, אך לא האמינה עד כמה כשהפסידה למארחת בהופעה הגנתית משובחת יחד עם לא פחות מחמישה קלעים שסיימו בדו ספרתי בנקודות, כשנייג’ל וויליאמס-גרוס (23 נקודות, 7 אסיסטים) וסילבן פרנסיסקו (23 נקודות) סיפקו מופע גדול בשתי ההארכות שהגיעו. 32 נקודות של אוון פורנייה בצד השני לא הספיקו ליוונים.

פנרבחצ’ה – פרטיזן 78:81

מחזיקת היורוליג ומוליכת הטבלה נמנעה מהפתעה בביתה מול הקבוצה מהמקום הלפני אחרון בליגה, הרבה בזכות משחק אדיר של טיילן הורטון-טאקר, שסיים עם 29 נקודות ב-29 דקות, כולל שתי זריקות עונשין דרמטיות שקבעו את הניצחון. משחק גדול של ברונו פרננדו מנגד (18 נק’ ו-9 ריבאונדים) לא הספיק מנגד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */