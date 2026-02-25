אור בלוריאן עבר בדיקות בחו"ל וחתם בקנזס

בלם הפועל באר שבע, אור בלוריאן, חתם על חוזה לארבע שנים בקבוצת קנזס סיטי מה-MLS, ויעבור לשורותיה בקיץ הקרוב ללא תמורה. בשעות הקרובות קנזס צפויה להוציא הודעה רשמית על הצטרפותו בסיום העונה הקרובה בליגת העל.

בלוריאן המריא במהלך השבוע לחו"ל לצורך ביצוע בדיקות רפואיות, אותן עבר בהצלחה. לאחר מכן העביר את כל המסמכים הדרושים לראשי המועדון האמריקאי, ובכך הושלמה העסקה באופן רשמי.

מדובר במהלך משמעותי עבור הבלם בן ה-25, שימשיך את הקריירה מעבר לים וינסה להשתלב בליגה האמריקאית החל מהעונה הבאה.

כיצד ב”ש תגיב לכך בקיץ?

בקבוצה הדרומית ידעו על הכוונה של הבלם לצאת לחו"ל מהקיץ ולכן השחקן לא האריך את חוזהו. כעת נותר לראות כיצד ייערכו בבאר שבע מקצועית לקראת העזיבה בקיץ.