גונסאלו גארסיה, טרנט ואסנסיו בהרכב של ריאל

שלב הפלייאוף של ליגת האלופות יימשך היום (רביעי, 22:00) בבירת ספרד, כאשר ריאל מדריד תארח את בנפיקה ליסבון באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. החבורה של אלברו ארבלואה מגיעה עם מקדמה של 0:1 משער של ויניסיוס במפגש הקודם.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, ראול אסנסיו, אנטוניו רודיגר, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, אדוארדו קמאבינגה, ויניסיוס וגונסאלו גארסיה.

ההתמודדות הקודמת הביאה עמה דרמה גזענית לאחר שכוכב ריאל, ויניסיוס, טען כי שחקנה של בנפיקה ג'אנלוקה פרסטיאני קרא לעברו “קוף”. הארגנטינאי הושעה מהגומלין ע”י אופ”א. זה אינו החיסרון היחיד במשחק, הבלאנקוס יחסרו את קיליאן אמבפה הפצוע. האורחת תיאלץ להסתדר ללא מוריניו שספג אדום.

אלברו ארבלואה (רויטרס)

למרות הכל, שיאנית הזכיות של המפעל הבכיר ביבשת, רוצה להמשיך את דרכה באירופה כשהיא יודעת שכל תוצאה פרט להפסד תעניק לה את הכרטיס לשלב הבא. הבעיה מבחינת הבלאנקוס היא חוסר היציבות, כאשר במחזור הליגה האחרון, שנערך לפני ארבעה ימים, הפסידה ריאל 2:1 לאוססונה בדקה ה-90.

מבחינת הפורטוגזים, אומנם מדובר במשוכה גבוהה, אך לא בלתי אפשרית. מאז המפגש בשבוע שעבר, בנפיקה התאוששה עם 0:3 ביתי בזירה המקומית, וכעת תנסה להביא את האיכויות ההתקפיות שלה גם לבמה הגדולה ביותר, לאחר שנכשלה להכניע את טיבו קורטואה במשחק הראשון.