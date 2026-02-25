יום רביעי, 25.02.2026 שעה 20:26
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

"מכבי חיפה גרמה למשחק להיות הכל חוץ מקל"

בספרד החמיאו בגדול לירוקים על אף ההדחה לאתלטיקו: "הקולצ'ונרוס התקשו מאוד". שבחים גדולים למרדכי: "חילופים נהדרים שעשו את ההבדל, קרא את המשחק"

נבות רטנר עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
נבות רטנר עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הנוער של מכבי חיפה הביא כל כך הרבה גאווה למדינת ישראל בשבועות האחרונים, אך המסע המופלא נגמר לו היום (רביעי). הירוקים סיפקו עוד הופעה מלאת אופי ואף סיימו מול אתלטיקו מדריד ב-1:1, אבל הפעם היו בצד המפסיד בדו קרב הפנדלים ואחרי 4:2 מהנקודה הודחו בשמינית גמר ליגת האלופות לנוער.

בספרד ניתחו את המשחק, כשב’אס’ אף פרגנו למכבי חיפה: “אתלטיקו מדריד התקשתה יותר ממה שהיא  ציפתה. החילופים של מכבי חיפה הניבו פירות, הישראלים החלו לאיים על הקולצ’ונרוס ואפילו השיגו את השוויון”.

ב’מארקה’ הוסיפו: “אתלטיקו נקמה עבור ברצלונה. הקולצ’ונרוס ישחקו נגד ברוז’ אחרי שהדיחה את מכבי חיפה, שגרמה למשחק להיות הכל חוץ מקל. מכבי חיפה שלטה לגמרי בחצי השני, איתי מרדכי קרא טוב את המצב ועם חילופים נהדרים עשה את ההבדל”.

ינון פיינגזיכט לאחר השער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)ינון פיינגזיכט לאחר השער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

גם בקטלוניה החמיאו לחיפה, כשב’מונדו דפורטיבו’ רשמו: “אתלטיקו מדריד הייתה צריכה להילחם, אמנם היא הייתה טובה יותר, אבל זה היה לא פשוט מול יריבה ראויה. בחצי השני חיפה לחצה, היא החמיצה כמה מצבים ואתלטיקו יכולה לומר תודה”.

