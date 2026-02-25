יום רביעי, 25.02.2026 שעה 20:28
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3520-3221מכבי אתא ביאליק3
3321-2921הפועל כרמיאל4
3328-3221מכבי נווה שאנן5
3328-2821בני מוסמוס6
3225-2721הפועל בית שאן7
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
2144-2821צעירי טמרה12
1838-2821הפועל עראבה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
836-2721הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

פלאי מסיקה ממכבי יבנה חתם במכבי קריית גת

לאחר ארבע שנים במדי היבנאים, השוער הצעיר מגיע לקבוצת הבוגרים השנייה שלו בקריירה וחובר למוליכת ליגה א' דרום. עזב כשמאחוריו 10 משחקים רשמיים

|
פלאי מסיקה (יונתן גינזבורג)
פלאי מסיקה (יונתן גינזבורג)

המחליף הראוי לעמית סרוסי? מכבי קריית גת החליטה ללכת על פלאי מסיקה, השוער בן ה-20, שחקנה של מכבי יבנה בארבע השנים האחרונות (שנתיים בנוער ושנתיים כשוער שני של דודי אלון). במכבי יבנה לא קיבל הזדמנות של ממש והשאיר אחריו רושם של 10 משחקים רשמיים, בין אם בליגה, בגביע המדינה או בגביע האזורים.

בעונת המשחקים 2023/24, בעודו השוער הראשון של הנוער במכבי יבנה, קיבל הזדמנות ב-26.12.2023, במשחק הגביע מול עירוני בית שמש, משחק בו מכבי יבנה ניצחה 1:9. עלה מהספסל בדקה ה-55 להתמודדות. בעונת 2024/25 התכבד בשישה משחקים, שלושה מהם במסגרת הליגה. העונה, שיחק פעמיים במסגרת גביע האזורים ובהפסד הליגה 2:1 למכבי קריית גת, אליה עובר.

המוליכה, מכבי קריית גת, איתה ישחק מעתה והלאה פלאי מסיקה, תנעל את המחזור ה-22 בליגה א' דרום, כשבמוצאי השבת תצא לטירה, שם תפגוש את מ.כ צעירי טירה, שסוף כל סוף אושר לה לשחק בבית, שם לא שיחקה מאז 06.12.2025. המשחק נקבע לשעה 20:30. טירה מגיעה להתמודדות עם 33 נקודות, 10 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושמונה הפסדים.

