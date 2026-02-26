"לא רוצים להוריד הילוך": דריכות במכבי תל אביב

מכבי תל אביב תתארח הערב (חמישי, 20:30) בסאלה גאסטון מדיסן שם תפגוש את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס שעצרה במחזור הקודם רצף של חמישה הפסדים, שניים מהם אגב היו במגרשה הביתי. הצהובים כחולים סופרים רצף של שלושה ניצחונות ואם ברצונם להישאר במאבק הפליי-אין הם חייבים לנצח במונאקו וזאת כאשר יספיק לקבוצתו של קטש ניצחון בנקודה בתום 40 דקות בכדי שיהיה להם יתרון בשובר שוויון פוטנציאלי מול הקבוצה מהנסיכות.

קבוצתו של ספאנוליס לא ירדה מהכותרות בשבועות האחרונים מבחינה כלכלית ואי תשלום משכורות על פי מייק ג'יימס ברשת החברתית X, הפוסט המוזר בפתיחת העונה של דניאל תייס ופתאום היה נראה שלא הכל ורוד אצל הקבוצה מהנסיכות, יחד עם זאת לצד התקופה הלא טובה שעברה הרוקה טים במכבי תל אביב מבקשים שלא לייחס לנושא תשומת לב, הרי בכל זאת הניסיון של ניקולה מירוטיץ', מייק ג'יימס ואלי אוקובו שווים המון וכאמור במחזור הקודם הם חזרו למסלול הניצחונות עם ניצחון ביתי על בסקוניה: "זו קבוצה נהדרת שמתחרה על מקום בפלייאוף", אומרים בסביבת הצהובים.

מאזן הבית של מונאקו עומד על תשעה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים וגם כך מדובר בקבוצה מוכשרת ועמוקה, אך מבחינת מכבי תל אביב שם יודעים כי המבחן שלהם הערב צפוי להיות קשה מאוד מוסיפים: "כל ניצחון חשוב עבורנו. אנחנו צריכים לשפר את המאזן שלנו ולהסתכל ממשחק למשחק ולהתקדם צעד אחר צעד, זה משחק לא פשוט".

עודד קטש (חגי מיכאלי)

עודד קטש וחניכיו זכו בגביע המדינה בשבוע שעבר בהיכל מנורה מבטחים, דבר אותו מכבי תל אביב לא הצליחה לעשות מאז עונת 2015/16, כעת במועדון ממוקדים ביריבה ממונאקו ומבהירים: "באים לתת את המקסימום ומגיעים אחרי שבוע ותקופה טובה מאוד. לא רוצים להוריד הילוך אלא, רק להגביר את הקצב בתקווה שזה יספיק". ניצחון והצהובים כחולים יתקרבו צעד נוסף למאזן 50% ולכל הפחות יישארו באותו המרחק בו היו מהפליי-אין, הפסד יהיה שווה ערך לשני צעדים אחורה לאחר שהעונה הסדירה נכנסה לישורת האחרונה.

אושיי בריסט אמר לקראת המשחק מול מונאקו: "זו קבוצה טובה מאוד, אנחנו נרגשים לחזור ולשחק, יומיים בין משחקים פתאום מרגיש כמו נצח במיוחד שלא היינו בנסיעות בדרכים תקופה ארוכה אז אנחנו נרגשים לשחק".

האם זה שאתם צריכים ניצחון בנקודה הוא משהו שיושב בראש או שאתם מסתכלים על זה ממשחק למשחק ופוזישן אחר פוזישן?

"בדיוק כך, אנחנו רוצים להשיג את הניצחון ולא משנה מה נצטרך לעשות, לצאת לשם ולשחק ולסיים את המשחק בתור הקבוצה המנצחת. הם קבוצה נהדרת כך שזה יהיה אתגר, אבל ננסה להשיג את הניצחון ולא משנה מה יידרש".

אושיי בריסט (רועי כפיר)

על כך שהשלשות נכנסות לו: "אני עובד על כך מדי יום, אני מרגיש שאני קולע היטב, החברים שלי לקבוצה סומכים עליי וזה הדבר הכי חשוב. אנחנו מניעים היטב את הכדור כקבוצה ומרגיש כמו עצמי ובטוח מאוד בזריקה שלי".

על החשיבות שקיבלו בחזרה את לוני ווקר בעקבות ההשפעה שיש לו על הגנות היריבה: "זה נותן ביטחון לכולם, הידיעה שהשחקן המרכזי שלנו חזר ומוכן לשחק, הרגליים שלו טריות ואני יודע שהוא נרגש גם כן כך שהעובדה שהוא משחק נותנת לכולם יותר ביטחון בידיעה שתשומת הלב של היריבה תהיה עליו ואנחנו פשוט צריכים להיות מוכנים לקלוע כשמקבלים את הכדור ואני יודע שהוא נרגש גם כן".