יום חמישי, 26.02.2026 שעה 08:43
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"לא רוצים להוריד הילוך": דריכות במכבי תל אביב

הצהובים מוכנים למונאקו ב-20:30: "רוצים להגביר קצב בתקווה שזה יספיק". בריסט: "מרגיש שאני קולע היטב, לוני ווקר? החזרה שלו נותנת ביטחון לכולם"

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תתארח הערב (חמישי, 20:30) בסאלה גאסטון מדיסן שם תפגוש את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס שעצרה במחזור הקודם רצף של חמישה הפסדים, שניים מהם אגב היו במגרשה הביתי. הצהובים כחולים סופרים רצף של שלושה ניצחונות ואם ברצונם להישאר במאבק הפליי-אין הם חייבים לנצח במונאקו וזאת כאשר יספיק לקבוצתו של קטש ניצחון בנקודה בתום 40 דקות בכדי שיהיה להם יתרון בשובר שוויון פוטנציאלי מול הקבוצה מהנסיכות. 

קבוצתו של ספאנוליס לא ירדה מהכותרות בשבועות האחרונים מבחינה כלכלית ואי תשלום משכורות על פי מייק ג'יימס ברשת החברתית X, הפוסט המוזר בפתיחת העונה של דניאל תייס ופתאום היה נראה שלא הכל ורוד אצל הקבוצה מהנסיכות, יחד עם זאת לצד התקופה הלא טובה שעברה הרוקה טים במכבי תל אביב מבקשים שלא לייחס לנושא תשומת לב, הרי בכל זאת הניסיון של ניקולה מירוטיץ', מייק ג'יימס ואלי אוקובו שווים המון וכאמור במחזור הקודם הם חזרו למסלול הניצחונות עם ניצחון ביתי על בסקוניה: "זו קבוצה נהדרת שמתחרה על מקום בפלייאוף", אומרים בסביבת הצהובים.

מאזן הבית של מונאקו עומד על תשעה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים וגם כך מדובר בקבוצה מוכשרת ועמוקה, אך מבחינת מכבי תל אביב שם יודעים כי המבחן שלהם הערב צפוי להיות קשה מאוד מוסיפים: "כל ניצחון חשוב עבורנו. אנחנו צריכים לשפר את המאזן שלנו ולהסתכל ממשחק למשחק ולהתקדם צעד אחר צעד, זה משחק לא פשוט".  

עודד קטש (חגי מיכאלי)עודד קטש (חגי מיכאלי)

עודד קטש וחניכיו זכו בגביע המדינה בשבוע שעבר בהיכל מנורה מבטחים, דבר אותו מכבי תל אביב לא הצליחה לעשות מאז עונת 2015/16, כעת במועדון ממוקדים ביריבה ממונאקו ומבהירים: "באים לתת את המקסימום ומגיעים אחרי שבוע ותקופה טובה מאוד. לא רוצים להוריד הילוך אלא, רק להגביר את הקצב בתקווה שזה יספיק". ניצחון והצהובים כחולים יתקרבו צעד נוסף למאזן 50% ולכל הפחות יישארו באותו המרחק בו היו מהפליי-אין, הפסד יהיה שווה ערך לשני צעדים אחורה לאחר שהעונה הסדירה נכנסה לישורת האחרונה.  

אושיי בריסט אמר לקראת המשחק מול מונאקו: "זו קבוצה טובה מאוד, אנחנו נרגשים לחזור ולשחק, יומיים בין משחקים פתאום מרגיש כמו נצח במיוחד שלא היינו בנסיעות בדרכים תקופה ארוכה אז אנחנו נרגשים לשחק". 

האם זה שאתם צריכים ניצחון בנקודה הוא משהו שיושב בראש או שאתם מסתכלים על זה ממשחק למשחק ופוזישן אחר פוזישן?
"בדיוק כך, אנחנו רוצים להשיג את הניצחון ולא משנה מה נצטרך לעשות, לצאת לשם ולשחק ולסיים את המשחק בתור הקבוצה המנצחת. הם קבוצה נהדרת כך שזה יהיה אתגר, אבל ננסה להשיג את הניצחון ולא משנה מה יידרש". 

אושיי בריסט (רועי כפיר)אושיי בריסט (רועי כפיר)

על כך שהשלשות נכנסות לו: "אני עובד על כך מדי יום, אני מרגיש שאני קולע היטב, החברים שלי לקבוצה סומכים עליי וזה הדבר הכי חשוב. אנחנו מניעים היטב את הכדור כקבוצה ומרגיש כמו עצמי ובטוח מאוד בזריקה שלי". 

על החשיבות שקיבלו בחזרה את לוני ווקר בעקבות ההשפעה שיש לו על הגנות היריבה: "זה נותן ביטחון לכולם, הידיעה שהשחקן המרכזי שלנו חזר ומוכן לשחק, הרגליים שלו טריות ואני יודע שהוא נרגש גם כן כך שהעובדה שהוא משחק נותנת לכולם יותר ביטחון בידיעה שתשומת הלב של היריבה תהיה עליו ואנחנו פשוט צריכים להיות מוכנים לקלוע כשמקבלים את הכדור ואני יודע שהוא נרגש גם כן". 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */