"ישראל זה הבית, טיבו מאוד אוהב ומתחבר"

מישל גרציג, אשתו של טיבו קורטואה היא הרבה מעבר לבת הזוג של שוער ריאל מדריד. כמו הבלגי, גם היא קופצת ממדינה למדינה כשהפעם היא הגיעה לתצוגת האופנה של המותג האיטלקי פורץ הדרך Diesel שפתח את Milan Fashion Week עם תצוגה שאף אחד לא היה מוכן אליה. רגע לפני שהיא חוזרת לספרד, היא ענתה על מספר שאלות.

יש סיכוי שטיבו ירצה לגור בישראל אחרי הפרישה? ויותר מזה - האם יש סיכוי שנראה אותו מגיע לסיים קריירה כאן בישראל - ואם כן באיזו קבוצה הכי הגיוני שזה יקרה?

“האמת שיצא לנו לדבר כמה פעמים על האם באמת להגיע לגור בישראל באיזה שהוא שלב וכמובן שישראל זה הבית וטיבו מאוד מאוד אוהב ומתחבר. זה מקום שאנחנו מאוד אוהבים להגיע אליו. אולי יש מצב שיום אחד זה יקרה. באמת שזה חלום להיות קרובה לחברים ולמשפחה. בינתיים אני מאחלת לו קריירה ארוכה מאוד בעזרת השם. כשהכל יגמר אז אולי באמת נגיע לישראל והוא ימשיך את הקריירה בישראל”.

מה היו התגובות בספרד לתמיכה של טיבו בישראל? התמודדתם עם איומים או הודעות תוקפניות מצד פרו-פלסטינים?

“באמת כשטיבו תפס צד הוא התחיל ישר לקבל תגובות נוראיות ברשתות החברתיות. מילא אני שמקבלת תגובות כאלו, אבל כשהוא חווה את זה זה גרם לי להרגיש לא נעים, כאילו אני קצת אשמה באיזה שהוא מקום. אבל אני כל כך מעריכה את התמיכה שלו, זה לא מובן מאליו. אין לו בעיה עם זה ולא אכפת לו מה האחרים אומרים, המשפחה והחברים שלי חשובים לו”.

מבחינת הקבוצה שלו איך הם מגיבים לזה, לתמיכה בישראל?

“אני יכולה לומר לך מבחינת הקבוצה שלו שהם מאוד מבינים ותומכים. הם פתוחים לדבר, לשמוע ולנהל שיח. בגלל התקשורת בעולם הם מבינים משהו בצורה אחת ואנחנו דואגים לדייק ולהסביר להם. מנגד, יש לו חבר שנתן לו יציאה לא במקום והם לא בקשר. אפשר להגיד שזה סוג של הסברה וישראל היא חלק מאיתנו”.

כבר עלה בבית הדיון באיזה נבחרת ישחקו הילדים שלכם אם יהיו שחקני כדורגל? תפעילי לחץ כדי שיבחרו בישראל ולא בבלגיה?

“זה מעניין, האמת אני יכולה לומר שאלי מאז שהיא יכולה ללכת היא בועטת בכדור ויכולה לרוץ ולבעוט בגינה. אני חושבת שבסופו של דבר הילדים יחליטו לבד, אימא שלי כבר הכינה אותי לזה כי אני גם מאוד עקשנית. גם אם לא כדורגל הילדים לא משנה מה יעסקו בספורט וזה מאוד חשוב לנו, זה מאוד בריא פיזית ומנטלית. מלמד על מחויבות ואישיות ועושה המון לנפש ולחיים בכלל”.

ומה עם המשך הקריירה המוזיקלית בעקבות הסינגל שהוצאת Summer paradise?

“אז וואו, בימים האחרונים אנחנו מסיימים שירים חדשים ויש למה לצפות בקרוב מאוד. אני ממש מתרגשת ולא ציפיתי לקבל כזאת אהבה. אני לא זמרת ולא מתכננת יותר מידי, אני זורמת, כיף לי ואני נהנית”.