יום רביעי, 25.02.2026 שעה 18:57
כדורגל ישראלי

"ישראל זה הבית, טיבו מאוד אוהב ומתחבר"

מישל גרציג, אשתו של שוער ריאל מדריד בראיון: "חלום להיות קרובה למשפחה ולחברים. כשתפס צד בעדנו הוא התחיל לקבל הודעות נוראיות". וגם: המוזיקה

|
טיבו קורטואה ומישל גרציג (IMAGO)
טיבו קורטואה ומישל גרציג (IMAGO)

מישל גרציג, אשתו של טיבו קורטואה היא הרבה מעבר לבת הזוג של שוער ריאל מדריד. כמו הבלגי, גם היא קופצת ממדינה למדינה כשהפעם היא הגיעה לתצוגת האופנה של המותג האיטלקי פורץ הדרך Diesel שפתח את Milan Fashion Week עם תצוגה שאף אחד לא היה מוכן אליה. רגע לפני שהיא חוזרת לספרד, היא ענתה על מספר שאלות.

יש סיכוי שטיבו ירצה לגור בישראל אחרי הפרישה? ויותר מזה - האם יש סיכוי שנראה אותו מגיע לסיים קריירה כאן בישראל - ואם כן באיזו קבוצה הכי הגיוני שזה יקרה?
“האמת שיצא לנו לדבר כמה פעמים על האם באמת להגיע לגור בישראל באיזה שהוא שלב וכמובן שישראל זה הבית וטיבו מאוד מאוד אוהב ומתחבר. זה מקום שאנחנו מאוד אוהבים להגיע אליו. אולי יש מצב שיום אחד זה יקרה. באמת שזה חלום להיות קרובה לחברים ולמשפחה. בינתיים אני מאחלת לו קריירה ארוכה מאוד בעזרת השם. כשהכל יגמר אז אולי באמת נגיע לישראל והוא ימשיך את הקריירה בישראל”.

מה היו התגובות בספרד לתמיכה של טיבו בישראל? התמודדתם עם איומים או הודעות תוקפניות מצד פרו-פלסטינים?
“באמת כשטיבו תפס צד הוא התחיל ישר לקבל תגובות נוראיות ברשתות החברתיות. מילא אני שמקבלת תגובות כאלו, אבל כשהוא חווה את זה זה גרם לי להרגיש לא נעים, כאילו אני קצת אשמה באיזה שהוא מקום. אבל אני כל כך מעריכה את התמיכה שלו, זה לא מובן מאליו. אין לו בעיה עם זה ולא אכפת לו מה האחרים אומרים, המשפחה והחברים שלי חשובים לו”.

מבחינת הקבוצה שלו איך הם מגיבים לזה, לתמיכה בישראל?
“אני יכולה לומר לך מבחינת הקבוצה שלו שהם מאוד מבינים ותומכים. הם פתוחים לדבר, לשמוע ולנהל שיח. בגלל התקשורת בעולם הם מבינים משהו בצורה אחת ואנחנו דואגים לדייק ולהסביר להם. מנגד, יש לו חבר שנתן לו יציאה לא במקום והם לא בקשר. אפשר להגיד שזה סוג של הסברה וישראל היא חלק מאיתנו”.

כבר עלה בבית הדיון באיזה נבחרת ישחקו הילדים שלכם אם יהיו שחקני כדורגל? תפעילי לחץ כדי שיבחרו בישראל ולא בבלגיה?
“זה מעניין, האמת אני יכולה לומר שאלי מאז שהיא יכולה ללכת היא בועטת בכדור ויכולה לרוץ ולבעוט בגינה. אני חושבת שבסופו של דבר הילדים יחליטו לבד, אימא שלי כבר הכינה אותי לזה כי אני גם מאוד עקשנית. גם אם לא כדורגל הילדים לא משנה מה יעסקו בספורט וזה מאוד חשוב לנו, זה מאוד בריא פיזית ומנטלית. מלמד על מחויבות ואישיות ועושה המון לנפש ולחיים בכלל”.

ומה עם המשך הקריירה המוזיקלית בעקבות הסינגל שהוצאת Summer paradise?
“אז וואו, בימים האחרונים אנחנו מסיימים שירים חדשים ויש למה לצפות בקרוב מאוד. אני ממש מתרגשת ולא ציפיתי לקבל כזאת אהבה. אני לא זמרת ולא מתכננת יותר מידי, אני זורמת, כיף לי ואני נהנית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */