אירוע חמור התרחש בתום משחק כדורגל בליגת נערים א' ארצית דרום (הליגה השנייה בטיבה לשנתון 2009). ביום חמישי האחרון אירחה מכבי באר שבע, מתחתית הטבלה, את מ.ס באר שבע ממרכז הטבלה למשחק דרבי סוער ב'טאובל'. ההתמודדות הסתיימה ב-1:2 דרמטי למכבי בדקה ה-95, אך האירועים המרכזיים התרחשו סביב התנהלותו של מנהל קבוצת מ.ס באר שבע, עבדרחים אס סקי, מול הקוון פליקס ויליק.

המתח החל כבר בדקה השמינית, כאשר פליקס הניף דגל לעבירה – החלטה עליה התרעם אס סקי. הקוון רץ לעבר ספסל הקבוצה וביקש משופט המשחק, נועם סאקס, להוציא כרטיס צהוב למנהל. בתום המשחק, לאחר הניצחון של מכבי, הרוחות התלהטו בשנית.

התלונה במשטרה ודו"ח השופט

לטענת הקוון, אס סקי הטיח בו קללות קשות ואיומים אישיים: "אני יודע איפה אתה גר, אני אשלח לך אנשים". בעקבות הדברים הונף לעבר המנהל כרטיס צהוב שני ואדום. אתמול (ראשון) הגיש ויליק (52), המשרת 37 שנים באיגוד השופטים, תלונה במשטרה כנגד אס סקי – לראשונה בקריירה הארוכה שלו.

בדו"ח השופט נכתב: "לאחר הכרטיס האדום, מנהל הקבוצה לא התפנה מהמגרש. הוא ניגש לעבר עוזר השופט בצורה מאיימת ואמר לו, ואני מצטט לפי מה ששמע ויליק: ׳יא בן זונה, יא כלב, אני אזיין אותך, אני יודע איפה אתה גר, אני אשלח לך אנשים. כנס לחדר, אתה סיימת את העבודה שלך, עוף לי מהפנים לפני שאני אפוצץ לך את הפנים'".

תגובת המנהל: "דברים כאלו לא יצאו מהפה שלי"

עבדרחים אס סקי מכחיש את המיוחס לו בתוקף. בשיחה עם ONE ציין: "אני דבר כזה לא אמרתי לו ולא חשבתי להגיד לו. לא ייתכן שדברים כאלה ייצאו מהפה שלי. כל הסיפור התחיל מפאול שהיה ליד דגל הקרן. הוא הרים דגל, רץ עד לספסל שלנו וביקש מהשופט להוציא לי צהוב".

לגבי סיום המשחק הוסיף המנהל: "בדקה ה-95 קיבלתי צהוב שני כי אמרתי לו 'תתבייש לך, תעוף לי מהפנים עכשיו'. לא מעבר. אני מוכן ללכת איתו לפוליגרף ולשלם על שנינו כדי להוציא את האמת. דברים כפי שיוחסו לי לא נאמרו בכלל".

פניית ONE למנהל מחלקת הנוער של מ.ס באר שבע, שלומי בן גרא, לקבלת תגובה טרם נענתה. ככל שתתקבל תגובה, היא תפורסם כמקובל.