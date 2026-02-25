יום רביעי, 25.02.2026 שעה 19:18
כדורגל ישראלי

בכורה חלומית: צמד לרונן חנציס במדי יוניטי

נבחרת יוניטי רשמה ניצחון גדול עם 1:5 על מכבי השקמה רמת חן במשחק ידידות, כאשר אקס מכבי ת"א ובית"ר ירושלים עלה מהספסל וכבש צמד שערים מרהי

|
רונן חנציס ומיליארדו אסרט (יח״צ - נבחרת יוניטי)
רונן חנציס ומיליארדו אסרט (יח״צ - נבחרת יוניטי)

רונן חנציס, אקס בית"ר ירושלים ומכבי ת"א, אמנם נאלץ לפרוש מכדורגל מקצועני בשל פציעה טורדנית, אבל מי שכונה בעבר על ידי אוהדי מכבי ת"א "אבי נמני הבא", הצטרף לנבחרת יוניטי, המדורגת ראשונה בעולם וכבר בהופעת הבכורה שלו נתן הצגה והיה "איש המשחק".

פחות מחודשיים לפני טורניר המאסטרס של הליגה העולמית של יוניטי בבודפשט, בו ישראל תפגוש את סרביה בחצי הגמר, הנבחרת של היו”ר רועי קריב, הבעלים של בית הספר האקסטרני רועי קריב, פגשה למשחק ידידות את מכבי השקמה רמת חן (ליגה ג').

הקיצוני הנהדר שחק בן שבת כבש בנגיחה את השער הראשון אחרי בישול נהדר של רום ענו. המשחק היה קשה ושקול ב-45 הדקות הראשונית, אז הגיע רגע מפתח בו השוער אדיר "לביא" לוי הציל פנדל בזינוק חתולי, ומיד בהתקפה מהירה שחק בן שבת השלים צמד וקבע 0:2 מבישול של הפנטזיסט מיליארדו אסרט.

רום ענו מכוכבי הנבחרת (יח״צ - נבחרת יוניטי)רום ענו מכוכבי הנבחרת (יח״צ - נבחרת יוניטי)

חנציס עלה מהספסל בפתיחת המחצית השנייה וכעבור דקות בודדות הפציץ לפינה הרחוקה שער ענק בהופעת הבכורה שלו בנבחרת יוניטי מבישול של בן אל אדרי. 

השקמה רמת חן עוד הצליחה לצמק ל-3:1 לפני שהמגן גיא שמיר עלה להתקפה וכבד בבעיטה חזקה את הרביעי. ממש לפני הסיום השלים חנציס צמד בבעיטה נהדרת נוספת וקבע 1:5 גדול ליוניטי. "רואים בנבחרת אווירה של רצינות לכידות ונחישות", אמר בסיום קפטן הנבחרת ג'ואי דימוס.

“ההתרגשות גדולה מהנבחרת שנבנית כאן”

ב-17-18 באפריל יתקיים טורניר המאסטרס של הליגה העולמית של יוניטי בבודפשט, שיועבר בשידורים ישירים לפחות ב-8 מדינות. ישראל של המאמן עובד קראוס, זוכת הגרנד פרי והמדורגת 1 בעולם, תתמודד מול סרביה של סאפט סושיץ' בחצי הגמר כשבמשחק המקביל  ייפגשו המארחת הונגריה וסלובקיה. "ההתרגשות גדולה מהנבחרת שנבנית כאן ויש לנו תקוות גדולות לטורניר המאסטרס בהונגריה", סיכם יו"ר הנבחרת קריב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */