בכורה חלומית: צמד לרונן חנציס במדי יוניטי

רונן חנציס, אקס בית"ר ירושלים ומכבי ת"א, אמנם נאלץ לפרוש מכדורגל מקצועני בשל פציעה טורדנית, אבל מי שכונה בעבר על ידי אוהדי מכבי ת"א "אבי נמני הבא", הצטרף לנבחרת יוניטי, המדורגת ראשונה בעולם וכבר בהופעת הבכורה שלו נתן הצגה והיה "איש המשחק".

פחות מחודשיים לפני טורניר המאסטרס של הליגה העולמית של יוניטי בבודפשט, בו ישראל תפגוש את סרביה בחצי הגמר, הנבחרת של היו”ר רועי קריב, הבעלים של בית הספר האקסטרני רועי קריב, פגשה למשחק ידידות את מכבי השקמה רמת חן (ליגה ג').

הקיצוני הנהדר שחק בן שבת כבש בנגיחה את השער הראשון אחרי בישול נהדר של רום ענו. המשחק היה קשה ושקול ב-45 הדקות הראשונית, אז הגיע רגע מפתח בו השוער אדיר "לביא" לוי הציל פנדל בזינוק חתולי, ומיד בהתקפה מהירה שחק בן שבת השלים צמד וקבע 0:2 מבישול של הפנטזיסט מיליארדו אסרט.

רום ענו מכוכבי הנבחרת (יח״צ - נבחרת יוניטי)

חנציס עלה מהספסל בפתיחת המחצית השנייה וכעבור דקות בודדות הפציץ לפינה הרחוקה שער ענק בהופעת הבכורה שלו בנבחרת יוניטי מבישול של בן אל אדרי.

השקמה רמת חן עוד הצליחה לצמק ל-3:1 לפני שהמגן גיא שמיר עלה להתקפה וכבד בבעיטה חזקה את הרביעי. ממש לפני הסיום השלים חנציס צמד בבעיטה נהדרת נוספת וקבע 1:5 גדול ליוניטי. "רואים בנבחרת אווירה של רצינות לכידות ונחישות", אמר בסיום קפטן הנבחרת ג'ואי דימוס.

“ההתרגשות גדולה מהנבחרת שנבנית כאן”

ב-17-18 באפריל יתקיים טורניר המאסטרס של הליגה העולמית של יוניטי בבודפשט, שיועבר בשידורים ישירים לפחות ב-8 מדינות. ישראל של המאמן עובד קראוס, זוכת הגרנד פרי והמדורגת 1 בעולם, תתמודד מול סרביה של סאפט סושיץ' בחצי הגמר כשבמשחק המקביל ייפגשו המארחת הונגריה וסלובקיה. "ההתרגשות גדולה מהנבחרת שנבנית כאן ויש לנו תקוות גדולות לטורניר המאסטרס בהונגריה", סיכם יו"ר הנבחרת קריב.