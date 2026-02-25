יוסי בונן סיים את תפקידו במכבי פתח תקווה

מכבי פתח תקווה הודיעה היום (רביעי) על סיום דרכו של המאמן יוסי בונן, בהחלטה משותפת של שני הצדדים. השינוי קרה לאחר תקופה מאתגרת מבחינה מקצועית, ובתקווה לייצר זעזוע חיובי שיחזיר את הקבוצה למסלול הניצחונות בליגה הלאומית.

מי שייכנס לנעליים של בונן הוא דור עברי, ששימש עד כה כעוזרו וימונה למאמן הקבוצה עד לסיום העונה. במועדון מאמינים כי ההיכרות העמוקה של עברי עם הסגל והמערכת תאפשר מעבר חלק יחסית, בתקופה שבה כל משחק הופך קריטי במאבקי התחתית.

השינוי מגיע לאחר ההפסד אתמול 79:70 למכבי חיפה, במשחק שבו פתח תקווה שוב התקשתה לשמור על יציבות לאורך 40 דקות. הקבוצה ניצחה רק פעם אחת בחמשת המחזורים האחרונים, נתון שממחיש את התקופה הפחות טובה אליה נקלעה.

8 ניצחונות מול 14 הפסדים

נכון לעכשיו, מכבי פ”ת מדורגת במקום ה-12 בטבלה עם מאזן של 8 ניצחונות מול 14 הפסדים. במועדון יקוו כי המינוי של עברי יספק את הדחיפה הנדרשת כדי להתרחק מהתחתית ולייצב את המערכת בשלב המכריע של העונה בליגת המשנה.