ממשיכים את דרכו: משפחת חבה תרוץ למען נועם ז"ל

שנתיים לאחר שנפל בחאן יונס, משפחתו וחבריו של סמ"ר נועם חבה ז"ל, שהיה אוהד בית"ר נלהב, ינציחו אותו במרתון ווינר ירושלים.  הוריו: "סגירת מעגל"

סמ
סמ"ר נועם חבה ז"ל (קרדיט: משפחה)

שנתיים לאחר שנפל בקרב קשה בחאן יונס, משפחתו, חבריו ולוחמים מהיחידה של סמ"ר נועם חבה ז"ל ירוצו יחד ב-27 במרץ במרתון ווינר ירושלים כדי להנציח את שמחת החיים שלו ולהעביר מסר של נחישות ותקווה. הוריו: "הקבוצה הזו מבטאת את האופטימיות שנועם השאיר לנו כמורשת".

בתחילת השבוע, בחלקה 18א' בהר הרצל, התכנסו אוהביו של סמ"ר נועם חבה ז"ל לציון שנתיים לנפילתו. נועם, לוחם בגדוד 202 של חטיבת הצנחנים, נפל בקרב קשה בחאן יונס במהלך מלחמת חרבות ברזל. מאז נפילתו, משפחתו בוחרת להנציח את זכרו בדרך שכל כך אפיינה אותו בחייו  - דרך הספורט, הריצה, החברים והאהבה הגדולה לעיר ירושלים.

נועם ז"ל היה ספורטאי בנשמה ואוהד מושבע של בית"ר ירושלים. כחלק מאהבתו הרבה לספורט הוא רץ גם במרתון ירושלים. במרתון הקרוב בירושלים, שייערך ב-27 במרץ, תרוץ לזכרו קבוצה גדולה המורכבת מבני המשפחה, חבריו הקרובים, ולוחמים שלחמו לצידו בעזה, כשהם לבושים בחולצות שהוכנו לזכרו ונושאים דגלים עם דמותו, מתוך תחושה עמוקה שנועם ממשיך לרוץ איתם.

מרתון WINNER ירושלים. קרדיט: (sportphotography)מרתון WINNER ירושלים. קרדיט: (sportphotography)

מרתון ווינר ירושלים, שיתקיים השנה בפעם ה-15 ברציפות, ממשיך להדגיש את החיבור הייחודי שבין ספורט, חוסן קהילתי והרוח הירושלמית. במרתון הקרוב צפויים להשתתף למעלה מ-40 אלף רצים ורצות מרחבי הארץ ומחו"ל.

משפחת חבה היא משפחה ירושלמית שורשית ומוכרת. האב, ששון, הוא מבעלי 'מאפיית חבה' המיתולוגית בשכונת תלפיות, והאם, אורנה היא אשת חינוך ותיקה ומוערכת בשכונת פסגת זאב. "נועם היה איש של אנשים", מספרים הוריו. "הוא היה ילד של אהבה, אופטימיות ונתינה. הוא אהב מאוד ספורט, ובעיקר הייתה לו אהבה גדולה לבית"ר ירושלים שאותה הוא ליווה ועודד במשחקים. נועם השתתף במרתון ירושלים ואנחנו ממשיכים את דרכו דרך הדברים שהוא אהב לעשות בחייו. עבורנו זוהי סוג של סגירת מעגל, להשתתף עם קבוצה לזכרו במרתון שהוא לקח בו חלק בעבר. הקבוצה הזו מבטאת את האופטימיות שנועם השאיר לנו כמורשת, את האהבה שלו לספורט ואת החיבור האמיתי למשפחה והרבה מאוד חברים. נועם איתנו כל הזמן, בכל דבר שאנחנו עושים ומדברים".

