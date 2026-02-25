יום רביעי, 25.02.2026 שעה 17:10
רטנר, פיינגזיכט ודרזי בהרכב חיפה לאתלטיקו

קבוצה הנוער של הירוקים מוכנה לקראת שמינית גמר ליגת האלופות ב-17:00: גולנקוב בין הקורות, גם שטייפמן, קרגולה וניב גבאי יפתחו ב-11 של מרדכי

שחקני הנוער של מכבי חיפה (מכבי חיפה)
שחקני הנוער של מכבי חיפה (מכבי חיפה)

רגע האמת הגיע. קבוצת הנוער של מכבי חיפה תעלה היום (רביעי) ב-17:00 לשמינית גמר ליגת האלופות מול אתלטיקו מדריד, למשחק נוקאאוט אחד על כל הקופה, בתקווה להדהים גם את היריבה מבירת ספרד אחרי שכבר היממה את ברצלונה – מחזיקת התואר.

הרכב הנוער של מכבי חיפה: מארק גולנקוב, אילון ברוך, נועם שטייפמן, דניאל הדר, נבות רטנר, איתי סולומון, ינון פיינגזיכט, נועם לוי, ליאם קרגולה, ניב גבאי ודניאל דרזי.

המשחק יתקיים במגרש שנמצא במתקן האימונים של אתלטיקו מדריד ושמכיל 2,700 מקומות. אתמול, מכבי חיפה נאלצה לקיים את האימון המסכם שלה שלא במגרש בו ישוחק המשחק, בגלל שהספרדים רוצים לשמור על המשטח במגרש שיארח את המפגש, מה שאילץ את הירוקים להתאמן במגרש סינטטי, כזה שחיפה לא מורגלת להתאמן עליו.

