יום רביעי, 25.02.2026 שעה 17:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

בשלט ענק במדריד: פיקה עקץ את ארבלואה

לא נמאס לו: אקס ברצלונה קידם את העונה החדשה של ליגת המלכים עם שלט שבו נכתב: "אנחנו לא מוכרים, אבל נהיה", כעקיצה למאמן ריאל מימיהם כשחקנים

|
השלט, ואלברו ארבלואה וג'רארד פיקה כיריבים (צילום מסך, IMAGO)
השלט, ואלברו ארבלואה וג'רארד פיקה כיריבים (צילום מסך, IMAGO)

שלוש שנים אחרי שפרש מכדורגל, ג’רארד פיקה שוב מצליח להצית אש מול ריאל מדריד, והפעם עם עקיצה ישירה לאלברו ארבלואה בלב מדריד. השבוע נתלה בשדרות גראן ויה בבירת ספרד שלט ענק עם מסר ברור: “אנחנו לא כל כך מוכרים, אבל נהיה כאלה", במטרה לקדם את העונה החדשה של ליגת המלכים, אבל בעצם מדובר בעקיצה ברורה לעבר יריבו של אקס ברצלונה מימיהם כשחקנים.

כדי להבין את העקיצה, צריך לחזור כמה שנים לאחור. פיקה וארבלואה שיחקו יחד בנבחרת ספרד וזכו במונדיאל, אך היחסים ביניהם היו מתוחים, בעיקר על רקע היריבות בין ברצלונה לריאל מדריד בתקופה שבה הקטלונים שלטו באירופה והבלאנקוס ניסו להדביק את הקצב ללא הצלחה.

מאז ומעולם בין בארסה וריאל ולא הייתה אהבה גדולה, בלשון המעטה, אבל היריבות הגיעה לשיאים חדשים בשלוש השנים שבהן ז’וזה מוריניו אימן את הבלאנקוס ופפ גווארדיולה את הקטלונים. הכוכבים משני הצדדים שרבים מהם שיחקו יחד בנבחרת ספרד, התעמתו במשחקי הקלאסיקו הרבים, וארבלואה ששיחק אז בריאל, אימץ הרבה מהאלמנטים של מוריניו כמאמן.

גג'רארד פיקה נגד אלברו ארבלואה (IMAGO)

ההסבר לעקיצה

בימים ההם, אחרי הדחה כואבת של ריאל בגביע, פיקה עקץ בטוויטר וארבלואה השיב ברשתות. כשנשאל הבלם הקטלוני האם ארבלואה חבר שלו, הוא השיב במשפט שהפך לוויראלי: “אני לא מחשיב אותו כחבר, אולי כמכר”. בספרדית ("No es mi amigo, es conocido, cono-cido”) זה בעצם משחק מילים, שפיקה השתמש בו גם בשלט הנוכחי, בו נכתב: “No somos tan conocidos, pero lo seremos”.

מעבר לכך, “Cono cido” היה גם משחק מילים שהוביל לכינוי הלעג הכי מוכר שהודבק לארבלואה במהלך תקופתו כשחקן: קונוס. לא מעט ממים של מאמן ריאל הנוכחי בתור קונוס הופיעו בימים ההם ברשתות החברתיות.

גולדן גול: פרמין עם פצצה לקורה ופנימה

בכל אופן, כידוע, פיקה הקים את ליגת המלכים שזכתה להצלחה גדולה ותחזור לפעילות ב-1 במרץ. גם "לה קפיטל", הקבוצה של כוכב ברצלונה, לאמין ימאל, תמשיך לשחק בה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */