בשלט ענק במדריד: פיקה עקץ את ארבלואה

שלוש שנים אחרי שפרש מכדורגל, ג’רארד פיקה שוב מצליח להצית אש מול ריאל מדריד, והפעם עם עקיצה ישירה לאלברו ארבלואה בלב מדריד. השבוע נתלה בשדרות גראן ויה בבירת ספרד שלט ענק עם מסר ברור: “אנחנו לא כל כך מוכרים, אבל נהיה כאלה", במטרה לקדם את העונה החדשה של ליגת המלכים, אבל בעצם מדובר בעקיצה ברורה לעבר יריבו של אקס ברצלונה מימיהם כשחקנים.

כדי להבין את העקיצה, צריך לחזור כמה שנים לאחור. פיקה וארבלואה שיחקו יחד בנבחרת ספרד וזכו במונדיאל, אך היחסים ביניהם היו מתוחים, בעיקר על רקע היריבות בין ברצלונה לריאל מדריד בתקופה שבה הקטלונים שלטו באירופה והבלאנקוס ניסו להדביק את הקצב ללא הצלחה.

מאז ומעולם בין בארסה וריאל ולא הייתה אהבה גדולה, בלשון המעטה, אבל היריבות הגיעה לשיאים חדשים בשלוש השנים שבהן ז’וזה מוריניו אימן את הבלאנקוס ופפ גווארדיולה את הקטלונים. הכוכבים משני הצדדים שרבים מהם שיחקו יחד בנבחרת ספרד, התעמתו במשחקי הקלאסיקו הרבים, וארבלואה ששיחק אז בריאל, אימץ הרבה מהאלמנטים של מוריניו כמאמן.

ג'רארד פיקה נגד אלברו ארבלואה (IMAGO)

ההסבר לעקיצה

בימים ההם, אחרי הדחה כואבת של ריאל בגביע, פיקה עקץ בטוויטר וארבלואה השיב ברשתות. כשנשאל הבלם הקטלוני האם ארבלואה חבר שלו, הוא השיב במשפט שהפך לוויראלי: “אני לא מחשיב אותו כחבר, אולי כמכר”. בספרדית ("No es mi amigo, es conocido, cono-cido”) זה בעצם משחק מילים, שפיקה השתמש בו גם בשלט הנוכחי, בו נכתב: “No somos tan conocidos, pero lo seremos”.

מעבר לכך, “Cono cido” היה גם משחק מילים שהוביל לכינוי הלעג הכי מוכר שהודבק לארבלואה במהלך תקופתו כשחקן: קונוס. לא מעט ממים של מאמן ריאל הנוכחי בתור קונוס הופיעו בימים ההם ברשתות החברתיות.

גולדן גול: פרמין עם פצצה לקורה ופנימה

בכל אופן, כידוע, פיקה הקים את ליגת המלכים שזכתה להצלחה גדולה ותחזור לפעילות ב-1 במרץ. גם "לה קפיטל", הקבוצה של כוכב ברצלונה, לאמין ימאל, תמשיך לשחק בה.