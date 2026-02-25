יום רביעי, 25.02.2026 שעה 17:08
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

"פלורנטינו, תחתים את וירץ, צ'אבי אוהב אותו"

וולקר שטרות, אחד מאנשי השיווק של הגרמני, סיפר שהציע את הקשר לריאל מדריד לפני שהאנגלים הגישו עליו הצעה: "אני עדיין מקווה שישחק שם יום אחד"

|
פלוריאן וירץ (IMAGO)
פלוריאן וירץ (IMAGO)

וולקר שטרות, סוכנו המוכר של טוני קרוס, חשף במהלך פודקאסט בגרמניה כי ניסה לתווך את פלוריאן וירץ לריאל מדריד לפני שהקשר הגרמני הצטרף לליברפול בקיץ 2025. לבסוף שילמה הקבוצה האנגלית 125 מיליון אירו עבור הכוכב של באייר לברקוזן, מה שמנע ממנו ללכת בעקבות צ'אבי אלונסו, מאמנו הקודם, לריאל מדריד.

שטרות, שאינו סוכנו של וירץ ומטפל עבורו רק בענייני שיווק, הודה כי ניסה לתרום את חלקו כדי שהקשר ההתקפי ינחת בסנטיאגו ברנבאו: "לא הייתי מעורב מספיק בהצעות שהיו על השולחן. המשאלה הגדולה שלי הייתה לראות את פלוריאן בריאל מדריד, ואני חושב שאני לא היחיד. גם בגלל ההיסטוריה שלי עם טוני והקשר שלי עם ראשי ריאל מדריד. אני חושב ששם היה לו טוב מאוד".

עם זאת, הסוכן הסתייג: "הוא עושה עכשיו עבודה טובה מאוד בליברפול, הוא שחקן צעיר מאוד ומי יודע מה יקרה בהמשך הקריירה שלו". הוא גם הודה כי שוחח עם צ'אבי אלונסו בעיצומו של תהליך קבלת ההחלטה על מנת שיעזור לו לשכנע את מקבל ההחלטות אצל הבלאנקוס.

צצ'אבי אלונסו, רצה את וירץ איתו בריאל מדריד (IMAGO)

“לפעמים אתה במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון”

"בשלב שבו ההתלבטות הייתה בין באיירן לליברפול, כשדובר על ההעברה, הייתי בקשר עם ההורים והתקשרתי לצ'אבי ואמרתי לו: ‘תקשיב, קח את הילד. תנסה לדבר עם פלורנטינו”, אמר שטרות וציין כי התשובה הייתה ברורה: "אתה צריך לדבר איתו בעצמך".

סוכנו של קרוס לא היסס ושלח הודעה לנשיא הבלאנקוס: "שלום פלורנטינו, מה שלומך? אמרתי לך כמה פעמים שיש לי כאן שחקן מעניין שאני רוצה להמליץ לך עליו". לדבריו, התשובה הייתה לא מספקת כדי להיכנס למשא ומתן: "תודה, וולקר היקר. אתה יודע שהעצות שלך תמיד חשובות לי מאוד. דיברת על זה עם חוסה?": אמר פלורנטינו.

פלורנטינו פרס, לא מספיק רצה אותו (IMAGO)פלורנטינו פרס, לא מספיק רצה אותו (IMAGO)

הגרמני סיכם: "צ'אבי היה רוצה לקחת אותו, אבל לפעמים אתה לא במקום הנכון בזמן הנכון. באותה שנה זה לא התאים לסגל, לתקציב ולכל מה שנלווה לכך. גם בריאל מדריד הקופה לא תמיד מלאה. אבל דבר אחד ברור לי: פלוריאן וירץ משפר כל קבוצה".

