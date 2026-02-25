דקה 13: פ.ס.ז' - מונאקו 0:0

לאחר שבודו גלימט, אתלטיקו מדריד, באייר לברקוזן וניוקאסל כבר הבטיחו את השתתפותן בשמינית הגמר, משחקי הגומלין בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות ממשיכים בשעה זו, כאשר פאריס סן ז’רמן שהתקשתה במשחק הראשון אך הצליחה להשיג יתרון קטן על מונאקו, רוצה להבטיח כעת עלייה באצטדיון הביתי. בנוסף, יובנטוס מנסה להציל את העונה האירופית שלה כשהיא מארחת את גלאטסראיי לאחר התבוסה 5:2 בטורקיה.

פאריס סן ז’רמן – מונאקו 0:0 (2:3)

אלופת אירופה המכהנת הסתבכה מוקדם במפגש הקודם בין השתיים. כבר בדקה ה-18 יריבתה מהנסיכות עלתה ליתרון כפול מצמד שערים של פלוריאן בלוגון. אך כיאה למחזיקת התואר, החבורה של לואיס אנריקה הציגה אופי מרשים, ועוד לפני המחצית השוותה ל-2:2 מרגליהם של דזירה דואה ואשרף חכימי, כשהיא אף יכלה להפוך את התוצאה לגמרי אבל ויטיניה החמיץ פנדל בדקה ה-22. עם פתיחת המחצית השנייה אלכסנדר גולבין ספג כרטיס אדום ישיר, מה שנתן לאורחת יתרון מספרי שנוצל על ידי דואה (67’) שהשלים צמד אישי וחתם את תוצאת המשחק הראשון. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום טוב, המארחת ניצחה בביתה 0:3 קליל את מץ. לעומתה מונאקו התקשתה אך ניצחה 2:3 את לאנס החזקה בחוץ.

ויטיניה לפני השריקה (IMAGO)

דקה 1, השופט אישטוון קובאץ׳ שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

יובנטוס – גלאטסראיי 0:0 (5:2)

הגברת הזקנה חוותה ביום שלישי בשבוע שעבר את אחת ההשפלות הגדולות ביותר בהיסטוריה של מועדון הפאר האיטלקי במסגרת אירופית. ההתמודדות דווקא נפתחה בצורה סבירה עבור החבורה של לוצ’יאנו ספאלטי, כאשר היא נקלעה לפיגור מוקדם (גבריאל סרה, 15’), אבל בסיום המחצית הראשונה הובילה 1:2 לאחר מהפך מצמד כיבושים של טון קומפימיינרס. אלא שאז, הקבוצה הטורקית החלה את ההצגה שלה, נואה לנג (צמד), דווינסון סאנצ’ס וסשה בואי הפכו את התוצאה פעם נוספת וקבעו ערב היסטורי בטורק טלקום ארנה. חואן קבאל הורחק מהמשחק אחרי שספג צהוב שני בדקה ה-67, ולא יקח חלק בהתמודדות הערב. יובנטוס מגיע לאחר הפסד גם בזירה המקומית 2:0 לקומו והיא סופרת ארבעה הפסדים ותיקו בחמשת משחקיה האחרונים. האורחת אומנם גם הפסידה השבוע 2:0 בליגה הטורקית, אבל נמצאת בכושר מעולה עם חמישה ניצחונות רצופים שקדמו להפסד האחרון.

ויקטור אוסימן, יובה תצליח לסבך אותו ואת גלא? (IMAGO)

דקה 1, השופט ז’ואאו פדרו סילבה שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.