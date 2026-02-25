יום רביעי, 25.02.2026 שעה 20:26
יום רביעי, 25/02/2026, 19:45אצטדיון אתלטי אזורי ד'איטליהליגת האלופות - פלייאוף
בורוסיה דורטמונד
דקה 40
1 0
שופט: חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס
אטאלנטה
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 25/02/2026 19:45
הרכבים וציונים
 
 
סהרו גיראסי במאבק (רויטרס)
סהרו גיראסי במאבק (רויטרס)

אטאלנטה ובורוסיה דורטמונד נפגשות בשעה זו בברגמו במסגרת הגומלין בפלייאוף ליגת האלופות, כאשר הגרמנים מגיעים עם יתרון 0:2 מהמשחק הראשון ומכוונים להבטיח את מקומם בשמינית הגמר. דורטמונד מעולם לא הפסידה לאטאלנטה, והסטטיסטיקה ההיסטורית אינה מעודדת את האיטלקים, שינסו לבצע מהפך.

אטאלנטה מגיעה למשחק אחרי ניצחון 1:2 מרשים על נאפולי, האלופה האיטלקית המכהנת, במשחק בו חזרה מפיגור. זה היה ניצחון ביתי רביעי ברציפות בכל המסגרות עבור החבורה של רפאלה פאלדינו. עם זאת, בליגת האלופות היא מגיעה אחרי רצף של שלושה הפסדים במפעל.

דורטמונד מגיעה עם רוח גבית לאחר ששער בדקה ה-95 העניק לה 2:2 מול לייפציג בשבת, אחרי שכבר פיגרה 2:0. התוצאה שמרה לה על סיכוי כלשהו במאבק האליפות בבונדסליגה לקראת המפגש עם באיירן מינכן. הקבוצה בלתי מנוצחת בחמשת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, עם ארבעה ניצחונות ותיקו.

במאזן המפגשים הישירים אטאלנטה עדיין ללא ניצחון בשלושה משחקים מול דורטמונד, עם תיקו אחד ושני הפסדים, כאשר התיקו הושג באצטדיון הביתי שלה. הצהובים שחורים מצידם ניצחו רק פעם אחת בשמונת משחקי החוץ האחרונים שלהם מול קבוצות איטלקיות.

מחצית ראשונה
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • רמי בנסביאני ספג כרטיס צהוב
  • '5
  • שער
  • שער! אטאלנטה עלתה ל-0:1: שער! ג'יאנלוקה סקמאקה הסתער על כדור חופשי בתוך הרחבה ושלח בעיטה נמוכה למרכז השער ולרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס הוציא את המשחק לדרך!
